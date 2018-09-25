Новосибирским военным устроят проверку

Контрольную проверку проведут для 15 тысяч военных
Контрольную проверку проведут для 15 тысяч военных

Военнослужащим 41-й армии Центрального военного округа, дислоцированным в Новосибирске, устроят контрольные занятия.


«Сдача контрольных занятий в соединениях и воинских частях 41 общевойсковой армии ЦВО станет последним этапом перед итоговой проверкой объединения за 2018. Она стартует 8 октября и продлится в течение месяца. Особенностью итоговой проверки станет то, что около 40 подразделений <...> будут претендовать на почетное наименование "ударное"», — сообщили в пресс-службе ЦВО.


Контрольные занятия будут длиться в течение недели. В них будут задействованы все соединения ЦВО, дислоцированные в Сибири. 15 тысяч солдат и офицеров выполнят нормативы по стрельбе, сдадут зачёты по вождению техники и проведут стрельбы из боевых машин.


«На контрольных занятиях особое внимание будет уделяться проверке индивидуального мастерства военнослужащих и слаженным действиям в составе взводов и рот», — добавили в пресс-службе военного округа.


Справка: 41-я общевойсковая Краснознамённая армия является наследницей 41-й армии ВС СССР. В нынешнем виде существует с 27 июля 1998 года. В 1998–2010 годах армия входила в состав Краснознамённого Сибирского военного округа. С 2010 года — в составе Центрального военного округа ВС России. В 2011 году армия участвовала в учениях «Центр-2011». Штаб 41-й армии находится в Новосибирске.


На прошлой неделе на учения в Киргизию улетели восемь вертолётов, которые базируются на аваиабазе «Толмачёво» под Новосибирском.

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