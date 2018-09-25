Новосибирск занял шестое место в рейтинге городов, из которых россияне уезжают в Москву

На выбор горожан во много влияет их финансовое положение. Города с высоким уровнем жизни стоят в начале списка
На выбор горожан во много влияет их финансовое положение. Города с высоким уровнем жизни стоят в начале списка

Компания Socialdatahub вместе с журналом Strelka Mag составили рейтинг городов, из которых люди переезжают в Москву, Новосибирск занял в нем шестое место.


Как сообщают авторы исследования, отследить, откуда именно россияне приезжают в столицу довольно сложно, потому что большинство приезжих годами не регистрируются в столице. Поэтому аналитики решили проанализировать данные социальной сети «ВКонтакте». Исследовав профили, где в графе «город проживания» указана Москва, и сравнив с графой «родной город» они составили рейтинг городов, откуда россияне чаще перебираются в Москву.


Основные регионы-"доноры" населения
Основные регионы-"доноры" населения


Согласно рейтингу, из Новосибирска в Москву переехало уже 31 637 человек.


Авторы статьи также отметили, что невозможно гарантировать, что пользователи в сети оставляют правдивую информацию, но, по мнению авторов, исследование позволяет довольно точно оценить основные направления миграции внутри страны.


Аналогичный рейтинг был составлен для Санкт-Петербурга, но в нем Новосибирск занял 16 место.


Новосибирск часто входит в рейтинги: пару дней назад он вошел в рейтинг самых безопасных городов мира, а в середине сентября поднялся в рейтинге регионов с развитым рынком труда.

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