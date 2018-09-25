"Сибирь" проиграла десятую игру подряд
Сегодня, 24 сентября, новосибирская «Сибирь» проиграла десятый матч подряд с начала сезона Континентальной хоккейной лиги со счетом 2:3 В этот раз новосибирцы играли с казанским "Ак Барсом".
Счет открыл нападающий соперников Иржи Секач — он забросил шайбу на 4 минуте игры, однако "Сибирь" быстро сравняла счет, и уже на 7 минуте игры шайбу забросил нападающий Шарль Бертран.
Счет оставался равным до середины второго периода: еще один гол в ворота "Сибири" забил нападающий "Ак Барса" Алексей Потапов. Уже через пять минут нападющий "Сибири" Данил Романцев забросил еще одну шайбу и снова сравнял счет.
На 43 минуте игры нападающий "Ак Барса" Роб Клинкхаммер забил третий и последний гол в ворота "Сибири"
На воротах "Сибири" был Алексей Красиков.
Последние полгода у новосибирского клуба черная полоса: за весь сезон команда не выиграла ни одной игры — по мнению нового тренера, причина поражений в "сломленной психологии" игроков; в мае команда лишилась игрока, который играл за клуб 10 лет, а в августе у нового защитника "Сибири" обнаружили рак.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 280 символах (на самом деле мы укладываемся в 140).
Маша Вьюн
Фото vk.com/hcsibir1962, видео khl.ru