"Сибирь" проиграла десятую игру подряд

"Сибирь" проиграла десятую игру подряд


Сегодня, 24 сентября, новосибирская «Сибирь» проиграла десятый матч подряд с начала сезона Континентальной хоккейной лиги со счетом 2:3 В этот раз новосибирцы играли с казанским "Ак Барсом". 


Счет открыл нападающий соперников Иржи Секач — он забросил шайбу на 4 минуте игры, однако "Сибирь" быстро сравняла счет, и уже на 7 минуте игры шайбу забросил нападающий Шарль Бертран. 


Первый гол "Сибири"


Счет оставался равным до середины второго периода: еще один гол в ворота "Сибири" забил нападающий "Ак Барса" Алексей Потапов. Уже через пять минут нападющий "Сибири" Данил Романцев забросил еще одну шайбу и снова сравнял счет. 


На 43 минуте игры нападающий "Ак Барса" Роб Клинкхаммер забил третий и последний гол в ворота "Сибири"


На воротах "Сибири" был Алексей Красиков. 


Последние полгода у новосибирского клуба черная полоса: за весь сезон команда не выиграла ни одной игры — по мнению нового тренера, причина поражений в "сломленной психологии" игроков; в мае команда лишилась игрока, который играл за клуб 10 лет, а в августе у нового защитника "Сибири" обнаружили рак

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