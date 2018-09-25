"Сибирь" проиграла десятую игру подряд





Сегодня, 24 сентября, новосибирская «Сибирь» проиграла десятый матч подряд с начала сезона Континентальной хоккейной лиги со счетом 2:3 В этот раз новосибирцы играли с казанским "Ак Барсом".







Счет открыл нападающий соперников Иржи Секач — он забросил шайбу на 4 минуте игры, однако "Сибирь" быстро сравняла счет, и уже на 7 минуте игры шайбу забросил нападающий Шарль Бертран.





Первый гол "Сибири"





Счет оставался равным до середины второго периода: еще один гол в ворота "Сибири" забил нападающий "Ак Барса" Алексей Потапов. Уже через пять минут нападющий "Сибири" Данил Романцев забросил еще одну шайбу и снова сравнял счет.





На 43 минуте игры нападающий "Ак Барса" Роб Клинкхаммер забил третий и последний гол в ворота "Сибири"





На воротах "Сибири" был Алексей Красиков.





Последние полгода у новосибирского клуба черная полоса: за весь сезон команда не выиграла ни одной игры — по мнению нового тренера, причина поражений в "сломленной психологии" игроков; в мае команда лишилась игрока, который играл за клуб 10 лет, а в августе у нового защитника "Сибири" обнаружили рак.