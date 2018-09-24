В Октябрьском районе «Тойота» сбила ребенка
Сегодня вечером на улице Гагарина Toyota Platz сбила восьмилетнетнего мальчика, перебегающего дорогу в сторону детской школы искусств
Как сообщила сестра пострадавшего Лера, сейчас мальчик в больнице, у него сотрясение мозга и ссадины:
«Брат переходил дорогу в неположенном месте, так как перенесли пешеходный переход. Он посмотрел по сторонам, решил перебежать, потому что машин не было, но из-за того, что водитель ехал на высокой скорости, он не увидел, и его сбили. Сейчас с ним все хорошо. Сотрясение сильное, ссадины, но прогнозы хорошие», — рассказала девушка, и эту информацию подтвердили в ГИБДД.
На этом участке дороги часто происходят ДТП: это самый короткий путь до школы, но на нем не установлены ни «лежачие полицейские», ни пешеходные переходы. Так, в начале июня в этом же месте Toyota Corona Premio сбила девятилетнего мальчика.
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Маша Вьюн
Видео Алёна Васильченко