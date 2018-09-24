Поставили на счётчик: мэрию заставили платить по 10 тысяч в день жильцам дома над обрывом

Дом расположен в 8 метрах от берега Оби в Яринском затоне — жильцы опасаются его разрушения
Дом расположен в 8 метрах от берега Оби в Яринском затоне — жильцы опасаются его разрушения

Мэрия Новосибирска будет платить ежедневно по 10 тысяч рублей жителям дома в Ленинском районе — такое решение вынес Арбитражный суд Новосибирской области по иску ТСЖ «Прибрежный» к городским департаменту финансов и департаменту энергетики и ЖКХ.


Информация об этом содержится в определении арбитража, опубликованном в базе «Электронное правосудие».


Жители дома на улице Портовой, 2 уже несколько лет пытаются доказать, что живут в опасном доме на берегу Яринского затона, — у здания отсутствует подпорная стена, армированные пояса, а фундамент сделан с нарушениями. 


Председатель ТСЖ «Прибрежный» Дмитрий Архипов заявил корреспонденту НГС, что эти нарушения при строительстве дома допустила сама мэрия.


«Разрабатывала проектную документацию мэрия, строительство вели они и приёмку здания тоже осуществляли они. То, что мы сегодня имеем, — следствие их работы. Чтобы дом не рухнул в реку, нужен дорогой ремонт», — замечает Дмитрий Архипов.


После того как ТСЖ обнаружило недостатки, оно подало в суд на мэрию и застройщика (МКУ «Дирекция единого заказчика ЖКХ», учреждённую мэрией. — Д.З.). 15 августа 2018 года арбитражный суд постановил взыскивать с МКУ и двух департаментов мэрии по 10 тысяч рублей ежедневно в виде неустойки до того момента, пока мэрия не выполнит обязательств и не устранит нарушения.


Решение арбитража первой инстанции по иску ТСЖ к городским властям принято в марте 2017 года, позднее его оставила в силе апелляционная инстанция — оно вступило в силу. Однако никаких мер, по словам Дмитрия Архипова, власти не предприняли. «В марте 2017 года суд постановил: до декабря 2017 года отремонтировать здания за счёт МКУ и департамента энергетики и ЖКХ мэрии. Всё, что они сделали, — приехали, провели геотехнический мониторинг, гидрологические исследования, взяли свежую геодезию. По их словам, хотят всё проанализировать и понять, во сколько им обойдётся этот проект», — рассказал Дмитрий Архипов.


Дмитрий Архипов также отметил, что городские службы планировали приступить к работам к осени 2019 года. Денег от мэрии ТСЖ ещё не получало, добавил он.


Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска с просьбой прокомментировать, как скоро мэрия собирается исполнить решение арбитражного суда.


В сентябре жители другого дома по соседству с Портовой, 2 нашли оригинальный способ рассказать о своих проблемах — они повесили на фасад барака на Портовой, 4 баннер с обращением к президенту Владимиру Путину, но спустя несколько дней их заставили его снять.

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