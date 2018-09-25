На дорогах опасно: в Новосибирске резко выросло число погибших в ДТП

В июле 2018 года погибших в городе было всего 5 человек





В августе–сентябре этого года в Новосибирске резко подскочило количество погибших в ДТП. Например, в августе рост числа жертв аварий составил 83,3% по сравнению с августом 2017 года.





«В августе произошло 147 ДТП, погибли 11 человек, 179 пострадали. В сентябре на сегодня произошло 109 ДТП, погибли 13 человек, 126 ранены», — сообщил государственный инспектор отделения пропаганды управления ГИБДД по Новосибирской области Константин Шкабарня. При этом в июле 2018 года погибших в городе было всего 5 человек.





По данным Госавтоинспеции, с приходом августа уже четвертый год подряд в России отмечается всплеск аварийности, в этом месяце зафиксировано 16 306 ДТП. Однако общее число погибших в стране сократилось на 10% к прошлому августу — до 1851 человека.







Накануне на площади Ленина под колёсами машины погиб пешеход, а на трассе в пригороде Mercedes столкнулся с фурой — погибли два человека.





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