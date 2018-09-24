Путин назначил алтайскую судью председателем нового новосибирского суда
Президент России Владимир Путин назначил главу недавно созданного Пятого апелляционного суда общей юрисдикции, который будет работать в Новосибирске.
«Назначить на 6-летний срок полномочий <…> председателем Пятого апелляционного суда общей юрисдикции Алексину Марину Владимировну», — говорится в указе президента РФ, который Владимир Путин подписал 23 сентября.
До этого Марина Алексина на протяжении 5 лет возглавляла Верховный суд Республики Алтай. Как сообщается на сайте суда, председателю Марине Алексиной 51 год, у неё высшее юридическое образование: в 1989 году она окончила Алтайский государственный университет по специальности «правоведение». После окончания вуза работала в прокуратуре Горно-Алтайской автономной области, в МВД Республики Алтай, в аппарате Государственного Собрания — Эл Курултай Республики Алтай. Четыре года занимала должность судьи в Горно-Алтайском городском суде. В 2004 году перешла в Верховный суд Республики Алтай: сначала работала там судьёй, потом заместителем председателя, а в декабре 2013 года стала председателем суда.
В прошлом месяце Владимир Путин назначил нового замруководителя следственного управления СКР по Новосибирской области. Им стал полковник юстиции Антон Бадулин.
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Ольга Хмелевская
Фото vs.ralt.sudrf.ru