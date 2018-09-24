Путин назначил алтайскую судью председателем нового новосибирского суда

Марине Алексиной 51 год, до настоящего времени она возглавляла Верховный суд Республики Алтай
Марине Алексиной 51 год, до настоящего времени она возглавляла Верховный суд Республики Алтай

Президент России Владимир Путин назначил главу недавно созданного Пятого апелляционного суда общей юрисдикции, который будет работать в Новосибирске.


«Назначить на 6-летний срок полномочий <…> председателем Пятого апелляционного суда общей юрисдикции Алексину Марину Владимировну», — говорится в указе президента РФ, который Владимир Путин подписал 23 сентября.


До этого Марина Алексина на протяжении 5 лет возглавляла Верховный суд Республики Алтай. Как сообщается на сайте суда, председателю Марине Алексиной 51 год, у неё высшее юридическое образование: в 1989 году она окончила Алтайский государственный университет по специальности «правоведение». После окончания вуза работала в прокуратуре Горно-Алтайской автономной области, в МВД Республики Алтай, в аппарате Государственного Собрания — Эл Курултай Республики Алтай. Четыре года занимала должность судьи в Горно-Алтайском городском суде. В 2004 году перешла в Верховный суд Республики Алтай: сначала работала там судьёй, потом заместителем председателя, а в декабре 2013 года стала председателем суда.


В прошлом месяце Владимир Путин назначил нового замруководителя следственного управления СКР по Новосибирской области. Им стал полковник юстиции Антон Бадулин.

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