Жители Танковой вызвали полицию из-за шумной стройки под окнами

Чтобы разрешить спор между жильцами и застройщиком, вызвали полицию и ДПС

Жители дома № 17 на улице Танковой уже несколько месяцев уживаются со стройкой под окнами, которая, по их словам, не только производит много шума и грязи, но и заставляет их дом вибрировать. Они уверены, что строительство новых домов идёт с нарушениями. Накануне, 23 сентября, жильцы вызвали на место полицию. В свою очередь застройщик объяснил, что уже пошёл навстречу жильцам дома и следит за уровнем шума от стройплощадки.







«У нас работы ведутся, видите, под окнами практически. Ближайший дом от нас будет менее чем в 17 метрах. Машины ездят по проезжей части практически у нас под окнами — там очень маленькое расстояние от нашего дома до стройки. Они постоянно дымят, коптят, несмотря на то, что это выходной — не выходной день.<…> Вчера весь день они коптили людям в окна. Люди просто не выдерживают, выходят на улицу, на стройку, чтобы прекращали издеваться над ними», — рассказала корреспонденту НГС местная жительница Екатерина.







По словам местных жителей, сами рабочие со стройки на контакт не идут. Места на площадке мало, поэтому, по словам жителей, техника заезжает на место стройки с проезжей части, а потом там же паркуется. Из-за этого жители дома пошли на отчаянный шаг — вызвали на место полицию и ДПС.







Начало стройки, по словам местных жителей, выдалось шумным и грязным





«ДПС, они составили протокол за то, что они заградили проезжую часть. <…> [На счёт шума] мы неоднократно писали в Роспотребнадзор, Роспотребнадзор к нам не приехал, они отправили в Госстройнадзор, а Госстройнадзор, естественно, этим не занимается», — рассказала Екатерина.







Она пояснила, воскресный протокол не единственный, который составляли за нарушения строительства. Екатерина предоставила редакции НГС ответ от главы администрации Калининского района Германа Шатулы, в котором говорится, что с начала строительства на застройщика составили 5 протоколов об административных правонарушениях: 3 за нарушения содержания строительной площадки и 2 — за нарушение тишины.







В ответе главы администрации Калининского района Германа Шатулы говорится, что это не первый протокол на застройщика об административных правонарушениях





Наличие протоколов генеральный директор компании-застройщика «Ельцовский парк» Евгений Гаврилов не отрицает, но отмечает, что стройка идёт по всем нормам.







«Мы не работаем в нерабочее время, но один был прецедент, когда экскаватор привезли в утреннее время — его сгружали. Это был там шум. <…> Сейчас там посты охраны, и мойку колёс им организовали. <…> Мы работаем в рамках положенного времени проведения строительных работ», — прокомментировал ситуацию с жильцами дома № 17 генеральный директор компании-застройщика Евгений Гаврилов.







Также он подчеркнул, что компания даже пошла навстречу жителям и поменяла тип свай, на которых держится фундамент, чтобы не было жалоб.







«Для того чтобы их не беспокоить, я сам встречался с жильцами, мы приняли решение уйти от забивных свай на бурозабивные. <…> С одной стороны, не беспокоить, с другой стороны, существовал риск — там дом очень старый, панельная хрущёвка. <…> Пошли на очень серьезное увеличение стоимости фундамента — чтобы убрать любые опасения жильцов, что что-то будет с их домом. Бурозабивные сваи — это просто бурится земля и туда опускается [свая]. А при бурении никаких вибраций практически нет», — объяснил Евгений Гаврилов.







Полиция — частый гость на улице Танковая: в середине лета жители вызывали стражей порядка после того, как у моста от Танковой до Овражной вбили металлические колья и поставили забор.