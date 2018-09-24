Новосибирский бизнесмен снял красивый фильм о своём восхождении на Казбек

Предприниматель Андрей Ханов поднялся на гору Казбек и снял об этом десятиминутный фильм
Предприниматель Андрей Ханов поднялся на гору Казбек и снял об этом десятиминутный фильм


29-летний новосибирец Андрей Ханов поднялся на Казбек и снял про свой подъём 10-минутный фильм. О восхождении на вершину корреспонденту НГС рассказал сам Ханов.


«Это было второе восхождение в этом году, в августе оно было. Высота 5033 м [над уровнем моря] — так считают в России, и 5047 м — так считают грузины. Мы зашли на самую вершину. <…> И это было восхождение с моим лучшим другом, который в горах раньше не был. А мне было интересно сходить в две горы за один год, чтобы акклиматизацию два раза не проходить. Первое [восхождение] было на Белуху», — сообщил Андрей Ханов.


Как пояснил Ханов, он не является каким-то альпинистом, а просто с детства занимался активным туризмом. В жизни Андрей Ханов — предприниматель, владеет несколькими онлайн-школами по хобби и дизайну.


На гору Казбек Ханов со своим другом поднимались со стороны Грузии
На гору Казбек Ханов со своим другом поднимались со стороны Грузии


Первое восхождение Андрей Ханов совершил в 2016 году — на вершину Эльбрус. Правда, тогда он ещё не снимал видео о своих путешествиях.


В планах Ханова покорить семь самых высоких вершин на всех континентах
В планах Ханова покорить семь самых высоких вершин на всех континентах


«Для меня это приключение и хобби. Это не профессиональное занятие. <…> Сейчас у меня в мыслях сделать семь вершин — семь самых высочайших точек на каждой части света, на каждом континенте: это Эльбрус, это Монблан, Аконкагуа в Южной Америке, Килиманджаро в Африке, Мак-Кинли в Северной Америке, Австралия ещё… <…> В детстве я занимался туризмом. В университете — скалолазанием. Потом долго не занимался: до Эльбруса не был в горах 8 лет. <…> Самым сложным и интересным было всё же восхождение на Белуху. А тут было интересно сходить [на Казбек] с другой страны — мы с Грузии шли. В лагере было очень много людей из других стран», — рассказал Ханов.



Неделю назад десятки новосибирцев устроили массовый забег на самую высокую точку области — Пихтовый гребень Салаирского кряжа. А в мае новосибирский бегун Максим Кочергин одержал победу в X Международных соревнованиях по скайраннингу Red Fox Elbrus Race — скоростном восхождении на Эльбрус.

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