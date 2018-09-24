Mercedes влетел в большегруз на трассе под Новосибирском: два человека погибли

От удара Mercedes разорвало напополам
От удара Mercedes разорвало напополам


Днём 24 сентября на 81-м километре трассы К-19Р Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий столкнулись Mercedes и большегруз с углём — по словам очевидцев последствий аварии, погибли двое человек, находившиеся в легковом автомобиле.


Авария случилась около 15:05.


«Ехали по трассе и увидели впереди перевернутую фуру с углём, а чуть дальше половину "Мерседеса". Люди стали останавливаться, мы вызвали скорую и побежали смотреть, живы ли все. Двое пассажиров "Мерседеса" лежали недалеко от машины и не дышали, а водитель фуры вроде жив, сказали, что он из машины вылез. Сама я его не видела. Фура ещё дымилась», — рассказала корреспонденту НГС очевидица последствий аварии Елена.


После аварии большегруз с углём опрокинулся на бок
После аварии большегруз с углём опрокинулся на бок


По словам очевидцев в социальных сетях, водитель Mercedes не справился с управлением во время обгона, из-за чего его боком занесло под большегруз.


По словам очевидцев, «Мерседес» занесло при обгоне
По словам очевидцев, «Мерседес» занесло при обгоне


По информации пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области, в аварии погибли мужчина и женщина, которые находились в «Мерседесе». Движение транспорта на участке аварии восстановлено.


«По предварительной информации, водитель легкового автомобиля Mercedes, выехав на полосу встречного движения, столкнулся с грузовиком Freightliner. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства и причины ДТП устанавливаются», — сообщили в пресс-службе ведомства.


Ранее стало известно, что на площади Ленина в Центральном районе Новосибирска автомобиль «Фольксваген» насмерть сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте

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