На Блюхера теперь спокойно: полиция увезла гранату и сняла оцепление

Найденная граната оказалась учебной

Новосибирские полицейские и взрывотехники обследовали гранату, найденную в гаражах на улице Блюхера.







«Установлено, что граната была учебной, соответственно, опасности не представляла», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.







В полиции добавили, что найденную гранату уже увезли, а оцепление сняли.







«Предмет будет направлен на исследование с целью установления его происхождения», — рассказали в пресс-службе, добавив, что вместе с полицейскими на месте работали взрывотехники из Росгвардии.







Сообщение о гранате в гаражах на улице Блюхера поступило в службу «02» сегодня в 14:14. Подозрительный предмет обнаружил прохожий.

