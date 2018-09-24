На Блюхера теперь спокойно: полиция увезла гранату и сняла оцепление

Найденная граната оказалась учебной
Найденная граната оказалась учебной

Новосибирские полицейские и взрывотехники обследовали гранату, найденную в гаражах на улице Блюхера.


«Установлено, что граната была учебной, соответственно, опасности не представляла», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.


В полиции добавили, что найденную гранату уже увезли, а оцепление сняли.


«Предмет будет направлен на исследование с целью установления его происхождения», — рассказали в пресс-службе, добавив, что вместе с полицейскими на месте работали взрывотехники из Росгвардии.


Сообщение о гранате в гаражах на улице Блюхера поступило в службу «02» сегодня в 14:14. Подозрительный предмет обнаружил прохожий.

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