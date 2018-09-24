На Блюхера теперь спокойно: полиция увезла гранату и сняла оцепление
Новосибирские полицейские и взрывотехники обследовали гранату, найденную в гаражах на улице Блюхера.
«Установлено, что граната была учебной, соответственно, опасности не представляла», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
В полиции добавили, что найденную гранату уже увезли, а оцепление сняли.
«Предмет будет направлен на исследование с целью установления его происхождения», — рассказали в пресс-службе, добавив, что вместе с полицейскими на месте работали взрывотехники из Росгвардии.
Сообщение о гранате в гаражах на улице Блюхера поступило в службу «02» сегодня в 14:14. Подозрительный предмет обнаружил прохожий.
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Ольга Хмелевская
Фото из сообщества Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» (vk.com/act54)