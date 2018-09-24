Будет всё как до реформы: новосибирские депутаты решили оставить пенсионерам льготы

Депутаты пытаются сохранить льготы на аренду жилья, посещения бассейнов и тренажёрных залов для пенсионеров

Депутаты Совета депутатов Новосибирска предложили мэру сохранить муниципальные льготы для пенсионеров после окончательного принятия пенсионной реформы.





Инициаторами предложения выступили члены фракции «Единая Россия». Председатель Совета депутатов Дмитрий Асанцев пояснил корреспонденту НГС, что речь идёт о муниципальных льготах, которые не пересекаются с федеральными и региональными.



«Мы обращаемся к мэру с вопросом о необходимости сохранения уровня социальной защищённости отдельных категорий граждан, проживающих на территории Новосибирска. Эти льготы не пересекаются с льготами областными. Например, это снижение ставки платы за пользование жилым помещением. <...> Также заложена льгота по земельному налогу — 50%, у многих пенсионеров есть дачные участки, и так платится только половина стоимости. Есть льготный тариф для пенсионеров на услуги, оказываемые муниципальными учреждениями, — прежде всего это бани, спортивные услуги, посещение бассейнов, катков, тренажёрных залов», — рассказал Дмитрий Асанцев об основных городских льготах.





Предполагается, что даже после повышения пенсионного возраста эти льготы будут предоставляться новосибирцам так же, как и сейчас: после 55 лет для женщин и после 60 — для мужчин.





Обращение депутатов должны рассмотреть на сессии горсовета в среду, 26 сентября. Если его поддержит большинство депутатов, его отправят мэру.





Подобное решение о сохранении региональных льгот внесли и депутаты Заксобрания Новосибирской области в начале месяца.





Рассмотреть пенсионную реформу во втором чтении Госдума РФ должна на этой неделе. НГС подсчитал, что, если её примут, среднестатистический новосибирец успеет пожить на пенсии всего год.