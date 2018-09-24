Прохожий нашёл гранату в гаражах на Блюхера: полицейские выставили оцепление

Сейчас предполагаемую гранату обследуют полицейские
Сейчас предполагаемую гранату обследуют полицейские

Днём 24 сентября новосибирец нашёл гранату в Ленинском районе — на место приехали полицейские.


«В 14 часов 14 минут в службу 02 городской полиции поступило сообщение об обнаружении подозрительного предмета на улице Блюхера — в гаражах гражданин нашёл, позвонил в полицию. <…> На место обнаружения выехали сотрудники отдела полиции № 7 "Ленинский", осуществлено оцепление места», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.


В ведомстве уточнили, что сейчас полицейские обследуют найденный предмет «с целью его идентификации».


Источник, знакомый с ходом работ, сообщил корреспонденту НГС, что находка внешне напоминает гранату.


Летом этого года похожий случай произошёл в Бердске: рабочие нашли на улице Первомайской старую гранату — она оказалась взрывоопасной. Бойцы Росгвардии увезли её на безопасное расстояние и уничтожили. 

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