Сибирячка отправилась на международный конкурс молодых мам в Гибралтар
32-летняя сибирячка Алла Коротких отправилась на международный конкурс молодых мам «Миссис Европа — 2018», который состоится 29 сентября в Гибралтаре. С самой Аллой корреспонденту НГС связаться не удалось — о поездке рассказал её муж Максим Коротких.
«Сейчас она в Москве делает визу. И мы болеем за неё — успеет она или нет. <…> Просто ещё на прошлой неделе с отлётом [в Гибралтар] было не понятно, а всё решилось в самый последний момент», — рассказал корреспонденту НГС Максим Коротких.
Право участвовать в международном конкурсе Алла получила в апреле этого года, когда победила на конкурсе «Миссис Россия Европа — 2018», который проходил в Сочи. Тогда помимо главного титула молодая женщина завоевала премию в номинации «Семья года».
Ещё одна новосибирская красавица в июне завоевала корону в номинации Super Star на конкурсе «Миссис Россия Мира», который проходил в Краснодаре.
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Илья Калинин
Фото предоставлено Максимом Коротких