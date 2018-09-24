Сибирячка отправилась на международный конкурс молодых мам в Гибралтар

Алла Коротких получила право участвовать в международном конкурсе молодых мам «Миссис Европа — 2018», когда одержала победу на отборочном этапе «Миссис Россия Европа — 2018» 
Алла Коротких получила право участвовать в международном конкурсе молодых мам «Миссис Европа — 2018», когда одержала победу на отборочном этапе «Миссис Россия Европа — 2018» 

32-летняя сибирячка Алла Коротких отправилась на международный конкурс молодых мам «Миссис Европа — 2018», который состоится 29 сентября в Гибралтаре. С самой Аллой корреспонденту НГС связаться не удалось — о поездке рассказал её муж Максим Коротких.


«Сейчас она в Москве делает визу. И мы болеем за неё — успеет она или нет. <…> Просто ещё на прошлой неделе с отлётом [в Гибралтар] было не понятно, а всё решилось в самый последний момент», — рассказал корреспонденту НГС Максим Коротких.


Право участвовать в международном конкурсе Алла получила в апреле этого года, когда победила на конкурсе «Миссис Россия Европа — 2018», который проходил в Сочи. Тогда помимо главного титула молодая женщина завоевала премию в номинации «Семья года».


Ещё одна новосибирская красавица в июне завоевала корону в номинации Super Star на конкурсе «Миссис Россия Мира», который проходил в Краснодаре.

Прочтений: 2589

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (24)24
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено