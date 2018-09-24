Руководителя службы доставки суши оштрафовали на 80 тысяч за отравление у клиентов
В Новосибирске завершился суд по делу об отравлении 14 клиентов, которые заказали суши и роллы в популярной службе доставки еды «Кушай суши и пиццу».
Ленинский районный суд Новосибирска вынес обвинительный приговор генеральному директору ООО «Акиро-1» Сергею Никулину, который руководил цехом по приготовлению блюд из полуфабрикатов, суши и роллов в микрорайоне Горский.
«Вину он признал полностью», — рассказала корреспонденту НГС старший помощник прокурора Ленинского района Новосибирска Ольга Еремеева.
По её словам, предприятие, которым руководил Никулин, нарушало санитарные правила. В частности, работники цеха неправильно очищали и обрабатывали оборудование, а само помещение не соответствовало нормам.
«Никулин не организовал прохождение соответствующих предварительных медицинских осмотров, в том числе в целях раннего выявления и предотвращения распространения заболеваний, вследствие чего не истребовал и не имел соответствующих медицинских заключений по каждому принятому им официально и фактически допущенным к производству продуктов питания в цех работникам. <…> Один из них являлся носителем инфекционного заболевания стафилококк», — описала ситуацию Ольга Еремеева.
Как следует из материалов уголовного дела, работник со стафилококком готовил еду, в том числе роллы и суши. Кроме того, в нарушение санитарных правил в цехе использовали один и тот же инвентарь для сырых и готовых продуктов. В результате произошло заражение готовой еды. 15–18 марта 2017 года ею отравились 14 новосибирцев – они обратились к врачам с кишечной инфекцией, пояснила гособвинитель.
Ленинский районный суд Новосибирска признал Сергея Никулина виновным по ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей).
«Назначено наказание в виде штрафа в размере 80 тысяч рублей с рассрочкой выплаты на 20 месяцев», — сообщила Ольга Еремеева.
Приговор в законную силу ещё не вступил. Сам Сергей Никулин пояснил корреспонденту НГС, что не видит смысла его обжаловать. По словам осуждённого, свою вину он признал потому, что хотел получить минимальное наказание.
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Ольга Хмелевская
Фото Татьяны Фатеевой