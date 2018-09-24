Над Новосибирском с рёвом пронеслись военные самолёты
Сегодня через Новосибирск пролетели боевые самолёты — они задействованы в антитеррористических учениях, которые проходят в Киргизии.
По наблюдениям корреспондента НГС, самолёты начали кружить над городом около 13:30.
«Это наши самолёты. Полёты проходят в рамках подготовки к учениям, которые проходят в Киргизии. Самолёты летят из Новосибирска туда, у нас заходят на посадку, дозаправляются и продолжают полёт», — пояснили корреспонденту НГС в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).
На прошлой неделе на учения в Киргизию также улетели восемь вертолётов, которые базируются на аваиабазе «Толмачёво» под Новосибирском.
Манёвры «Иссык-Куль-Антитеррор — 2018» пройдут с 24 по 26 сентября на территории учебного центра «Эдельвейс» в Киргизии. Совместной группировке войск стран СНГ предстоит отработать борьбу с вооруженными отрядами, защитить важные объекты, а также провести полицейские операции в горах.
Не так давно прошли самые массовые военные учения за последние 40 лет «Восток-2018». Новосибирские вертолётчики во время учений обеспечивали воздушную поддержку наземным войскам, а также перевозили грузы.
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Александр Сильченко
Фото Александра Ощепкова