Новосибирец два месяца учился фехтованию ради съёмок 5-минутного клипа

Новосибирская рок-группа выпустила первый профессиональный клип на песню «Благослави меня на битву» со своего первого официального альбома «Ещё один шаг»
Новосибирская рок-группа выпустила первый профессиональный клип на песню «Благослави меня на битву» со своего первого официального альбома «Ещё один шаг»

Новосибирская группа «На абордаж!», исполняющая тяжёлый рок, выпустила первый профессиональный клип на песню «Благослови меня на битву» со своего первого альбома, изданного на CD этим летом. Для съёмок клипа лидер и вокалист группы Евгений Пинигин два месяца учился фехтованию.


«Группа у нас существует ещё с 2003 года, но так получилось, что официального качественного альбома у нас не было. А этим летом мы выпустили [альбом] на лейбле Irond, который работает с металл-группами. <…> Сейчас альбом "Ещё один шаг" [на CD] распространяется по российским рок-магазинам. <…> И это, получается, у нас первое профессиональное видео на песню с нового альбома», — рассказал корреспонденту НГС Евгений Пинягин.


По словам лидера группы «На абордаж!», чтобы сыграть роль главного героя, который по сюжету клипа обучается мастерству владения мечом, а потом защищает девушку от разбойников, ему самому пришлось два месяца учиться искусству исторического фехтования. В съёмках видео музыкантам помогли участники центра исторических проектов «Бер», в котором занимаются реконструкцией рыцарских боёв.



В начале сентября ещё одна новосибирская рок-группа «Буерак» выпустила новый альбом, а до этого сняла клип с дошираком и майонезом на песню «Тупой».

Прочтений: 2031

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