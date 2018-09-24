Троих полицейских отправили в колонию за сфабрикованное уголовное дело

Все осуждённые получили реальные сроки
Все осуждённые получили реальные сроки

Сегодня, 24 сентября, Центральный районный суд Новосибирска вынес приговор троим полицейским, которых обвиняли в превышении полномочий. 


На скамье подсудимых оказались сотрудники Управления наркоконтроля ГУ МВД России по Новосибирской области — 27-летний Роман Смагин, 29-летний Вадим Сарыев и 35-летний Роман Кутлюб, сообщила корреспонденту НГС гособвинитель, помощник прокурора Центрального района Ксения Короед.


По версии следствия, они заставили наркомана найти закладку «синтетики» и положить её в карман, чтобы улучшить статистику по раскрываемости преступлений.


По словам гособвинителя, в феврале 2017 года в Управление наркоконтроля на улице Октябрьской из отдела полиции № 3 «Заельцовский» привезли для беседы двух задержанных, которые попались охранникам торгово-развлекательного комплекса «Калина центр», когда употребляли наркотики в туалете. Во время беседы с полицейскими один из задержанных признался, что занимается ещё и сбытом наркотиков. Это подтверждала и его переписка с абонентом под ником Лексус, которую полицейские обнаружили в телефоне задержанного.


«Из содержания переписки следовало, что Лексус ему крупные партии поставляет, а он расфасовывает их и, скажем, раскидывает закладки частями по городу Новосибирску. Но законных оснований их задерживать [за сбыт] не имелось, потому что у них наркотиков при себе не было», — пояснила Ксения Короед.


Тогда, по версии обвинения, оперативники решили действовать незаконно. Как уточнила гособвинитель, Роман Смагин, оставшись наедине с задержанным, стал ему угрожать. Кроме того, оперативник надел на задержанного наручники, бил его по затылку и животу, чтобы мужчина согласился приобрести наркотики. 


Потом второй сотрудник наркоконтроля Вадим Сарыев взял телефон задержанного и написал абоненту под ником Лексус. Собеседник в ответ выслал фото с местом закладки «синтетики», рассказала помощник прокурора. 


После этого, по её словам, оперативники скрепили задержанных наручниками между собой, вывели их из здания и повезли на служебной машине по городу. По пути к ним присоединился ещё один сотрудник наркоконтроля — Роман Кутлюб.


Как следует из материалов дела, задержанных привезли к дому № 7 на улице Достоевского, где они нашли закладку наркотика общей массой больше 10 граммов. По приказу полицейских один из задержанных положил находку себе в карман. После этого сотрудники наркоконтроля довезли мужчину до одного из ближайших магазинов, и Роман Кутлюб в присутствии понятых «нашёл» у него наркотик. 


Позже в полиции задержанный под диктовку написал явку с повинной. В отношении него возбудили уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков. Через два дня суд отправил его под стражу.


По словам Ксении Короед, когда подозреваемого стал допрашивать следователь, мужчина не мог ответить на простые вопросы о подробностях его задержания. Так стало известно о нарушениях в работе сотрудников наркоконтроля.


«Факт противоправной деятельности полицейских был выявлен сотрудниками службы собственной безопасности ГУ МВД России по Новосибирской области. В настоящее время все подозреваемые отстранены от выполнения служебных обязанностей. <…> В случае установления вины сотрудников полиции они будут уволены из органов внутренних дел и понесут наказание в соответствии с действующим законодательством, а их непосредственные руководители привлечены к дисциплинарной ответственности», — сообщили корреспонденту НГС в ГУ МВД России по Новосибирской области перед последним заседанием суда.


Сотрудников наркоконтроля судили за превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) и за «фальсификацию результатов оперативно-разыскной деятельности» (ст. 303 УК РФ). Роман Смагин ждал приговора под стражей, двое других подсудимых — под домашним арестом.


Сегодня, 24 сентября, Центральный районный суд Новосибирска признал всех троих виновными. Как рассказала Ксения Короед, Смагин получил 3 года 1 месяц колонии общего режима. Также суд лишил его звания «лейтенант полиции». Ещё двоим осуждённым предстоит отправиться в колонию-поселение: Вадим Сарыев получил 2 года 3 месяца, а Роман Кутлюб — 1 год 6 месяцев лишения свободы. Кроме того, после выхода из колоний всем троим осуждённым ещё два года нельзя будет занимать должности, которые связаны с выполнением функций представителей власти.


Приговор в законную силу ещё не вступил.


Как уточнила Ксения Короед, вину подсудимые признали только по одной статье — о фальсификации. С обвинением в превышении полномочий они оказались не согласны. Роман Смагин сослался на свою неопытность: по словам полицейского, он проработал в наркоконтроле только два года и был уверен, что при изъятии наркотиков всё делает правильно. Вадим Сарыев заверял, что просто выполнял роль водителя. По словам третьего сотрудника наркоконтроля Романа Кутлюба, он не думал, что принимает участие в чём-то противозаконном.


Весной этого года суд в Новосибирске вынес приговор двум бывшим наркополицейским и двум их подельникам, которые выманивали деньги у представителей нелегального бизнеса. Трое осуждённых получили реальные сроки, ещё один отделался условным.

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