Бизнесмены из Санкт-Петербурга построят огромную поликлинику на ОбьГЭСе

«Полимедика Новосибирск» принадлежит компании из Санкт-Петербурга, которая специализируется на медицинских концессиях

В правительстве Новосибирской области прошли торги на заключение концессионного соглашения о строительстве новой поликлиники на улице Энгельса в Советском районе Новосибирска — новое учреждение будет обслуживать 40 тысяч человек.





Сегодня на сайте «Электронная демократия» опубликован проект постановления правительства о том, что договор заключат с компанией «Полимедика Новосибирск».





Корреспондент НГС направил запрос в пресс-службу правительства об условиях концессии. Как сообщил корреспонденту НГС источник, близкий к областному министерству экономического развития, контракт с концессионером пока не заключён.





«Строго говоря, итоги конкурса ещё не значат, что строить поликлинику будет "Полимедика". По закону, после того как "Полимедика" висела у нас 45 дней на торгах, мы должны подготовить постановление. Если правительство его [постановление] утвердит, тогда речь дальше пойдёт о контракте», — пояснил источник.





Учредитель компании «Полимедика Новосибирск» — «Медицинская инвестиционная группа» из Санкт-Петербурга. МИГ специализируется на медицинских концессиях — она уже обслуживает жителей по полисам ОМС в 4 поликлиниках в Челябинске и 1 поликлинике в Белгороде.





«Мы подали частную концессионную инициативу — это такая юридическая форма, когда частный партнёр приходит к государству и предлагает реализовать проект, — рассказал корреспонденту НГС управляющий партнёр МИГ Илья Иванов. — Государство обязано повесить этот проект на торги. И если бы кто-то за 45 дней захотел бы поучаствовать, то объявили бы конкурс. Но никто не захотел».





Характеристики новой поликлиники опубликованы на федеральном сайте торгов. Из них следует, что «Полимедика Новосибирск» планирует построить взрослую поликлинику на участке 0,9 га на улице Энгельса напротив поликлиники № 3 и рядом с рынком. Кроме того, планируется реконструировать медицинские учреждения на улицах Барьерной и Гидромонтажной.





Согласно проекту, поликлиника будет не выше 16 этажей, а построить ее должны за 2,5 года. По предложению инвестора, поликлиника должна обслуживать 600 человек за смену, а прикреплены к ней будут 32 тысячи взрослых и 8 тысяч детей.





Также, по словам Ильи Иванова, новое медицинское здание будет оказывать услуги по полисам ОМС. «Мы делаем это для людей. Услуги там будут бесплатными и только по ОМС. Там вообще не будет кассы, ни одной платной услуги», — уточнил Илья Иванов.





Срок концессионного соглашения с компанией «Полимедика Новосибирск» составит 15 лет. Согласно документам торгов, инвестиции в строительство поликлиники не должны превысить 250 миллионов рублей.





В этом году стало известно, что на улице Кубовой в Заельцовском районе тоже решили построить новую поликлинику — деньги на неё выделит областной бюджет.

