Не слишком бабье лето: тепло вернётся в Новосибирск всего на 3 дня
Завтра, 25 сентября, в Новосибирск вернётся тёплая погода — и она задержится на три дня.
«Сегодня и вчера над нами находился высотный обширный циклон, который будет постепенно заполняться и отходить на восток. На смену ему будет распространяться антициклон — то есть атмосферный вихрь, который имеет в своём центре безоблачную погоду, без осадков. Этот антициклон будет господствовать над нашей территорией до пятницы», — рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.
По её данным, ночью и утром 25 сентября ещё ожидается небольшой дождь, а днём уже будет без осадков. 26 и 27 сентября синоптики дождей не ждут. Все три дня будет дуть западный ветер 3–9 м/с.
Ближайшие три ночи температуры будут одинаковые —
Завтра, 25 сентября, днём будет
Синоптики отмечают, что такое потепление сложно называть бабьим летом.
«Кратковременный период тихой погоды, ясной, без осадков, тёплой. Обычно бабье лето — это период не менее 10–14 дней», — пояснила Марина Виноградова.
В пятницу днём в Новосибирске поднимется ветер — с запада начнёт смещаться циклоническое образование, которое снова принесёт облачность и осадки.
В начале сентября синоптики рассказывали, что бабье лето в этом году стоит ждать в октябре.
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Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова