Не слишком бабье лето: тепло вернётся в Новосибирск всего на 3 дня

В ближайшие дни в Новосибирске воздух прогреется до 17 градусов
В ближайшие дни в Новосибирске воздух прогреется до 17 градусов

Завтра, 25 сентября, в Новосибирск вернётся тёплая погода — и она задержится на три дня.


«Сегодня и вчера над нами находился высотный обширный циклон, который будет постепенно заполняться и отходить на восток. На смену ему будет распространяться антициклон — то есть атмосферный вихрь, который имеет в своём центре безоблачную погоду, без осадков. Этот антициклон будет господствовать над нашей территорией до пятницы», — рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.


По её данным, ночью и утром 25 сентября ещё ожидается небольшой дождь, а днём уже будет без осадков. 26 и 27 сентября синоптики дождей не ждут. Все три дня будет дуть западный ветер 3–9 м/с.


Ближайшие три ночи температуры будут одинаковые — +7…+9 градусов.


Завтра, 25 сентября, днём будет +13…+15 градусов, 26 сентября ожидается +15…+17 градусов, а 27 сентября воздух прогреется до +17…+19 градусов.


Синоптики отмечают, что такое потепление сложно называть бабьим летом.


«Кратковременный период тихой погоды, ясной, без осадков, тёплой. Обычно бабье лето — это период не менее 10–14 дней», — пояснила Марина Виноградова.


В пятницу днём в Новосибирске поднимется ветер — с запада начнёт смещаться циклоническое образование, которое снова принесёт облачность и осадки.


В начале сентября синоптики рассказывали, что бабье лето в этом году стоит ждать в октябре.

Прочтений: 10873
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (21)21
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено