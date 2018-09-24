Не слишком бабье лето: тепло вернётся в Новосибирск всего на 3 дня

В ближайшие дни в Новосибирске воздух прогреется до 17 градусов

Завтра, 25 сентября, в Новосибирск вернётся тёплая погода — и она задержится на три дня.







«Сегодня и вчера над нами находился высотный обширный циклон, который будет постепенно заполняться и отходить на восток. На смену ему будет распространяться антициклон — то есть атмосферный вихрь, который имеет в своём центре безоблачную погоду, без осадков. Этот антициклон будет господствовать над нашей территорией до пятницы», — рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.





По её данным, ночью и утром 25 сентября ещё ожидается небольшой дождь, а днём уже будет без осадков. 26 и 27 сентября синоптики дождей не ждут. Все три дня будет дуть западный ветер 3–9 м/с.





Ближайшие три ночи температуры будут одинаковые — +7…+9 градусов.





Завтра, 25 сентября, днём будет +13…+15 градусов, 26 сентября ожидается +15…+17 градусов, а 27 сентября воздух прогреется до +17…+19 градусов.





Синоптики отмечают, что такое потепление сложно называть бабьим летом.





«Кратковременный период тихой погоды, ясной, без осадков, тёплой. Обычно бабье лето — это период не менее 10–14 дней», — пояснила Марина Виноградова.





В пятницу днём в Новосибирске поднимется ветер — с запада начнёт смещаться циклоническое образование, которое снова принесёт облачность и осадки.





В начале сентября синоптики рассказывали, что бабье лето в этом году стоит ждать в октябре.