Двухметровый новосибирец помог сборной России обыграть финнов на чемпионате мира по волейболу

Ильяс Куркаев играет под номером 20 на позиции центрального блокирующего. Его рост — 208 см
Ильяс Куркаев играет под номером 20 на позиции центрального блокирующего. Его рост — 208 см

Волейболист новосибирского клуба «Локомотив» Ильяс Куркаев стал одним из самых результативных игроков матча на чемпионате мира — во время вчерашней встречи со сборной Финляндии он поставил 6 результативных блоков.


«Мужская сборная России по волейболу одержала шестую победу на чемпионате мира, который проходит в Италии и Болгарии. В заключительном для себя матче второго группового этапа подопечные Сергея Шляпникова в трёх партиях обыграли команду Финляндии со счётом 3:0 (25:17, 25:19, 25:22). Самым результативным игроком матча стал диагональный сборной России Виктор Полетаев, на счету которого 17 очков (3 из них эйсы). 11 баллов принёс команде Юрий Бережко. 6 результативных блоков поставил Ильяс Куркаев», — говорится в сообщении в официальном аккаунте федерации волейбола России в Instagram.


Сборная России вышла в третий групповой этап. Жеребьёвка соперников в следующих матчах состоится сегодня в 12:00 по московскому времени.


На прошлой неделе стало известно, что двукратный олимпийский чемпион Роман Власов не будет участвовать в чемпионате мира по греко-римской борьбе — спортсмен получил травму на сборах и уже перенёс операцию.

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