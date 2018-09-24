Бывшая сотрудница NASA приехала в Новосибирск снимать портреты подозрительных сибиряков

После выхода на пенсию Шанталь Вонг отправилась в путешествие мечты — по Транссибирской магистрали. Это фото сделано на вокзале Новосибирск-Главный

Путешественница и фотограф из США Шанталь Вонг приехала в Новосибирск — он стал одним из пунктов её путешествия по Транссибирской магистрали. Сейчас Вонг на пенсии и занимается фотографией, но до этого работала в NASA, Министерстве финансов США, Министерстве внутренних дел США и Агентстве по охране окружающей среды.







«Я и моя компаньонка — американки китайского происхождения. Мы обе ушли на пенсию и всегда хотели совершить эту поездку. Я фотограф и хочу задокументировать наше путешествие. Я хочу увидеть и встретить многих людей», — рассказала Шанталь Вонг корреспонденту НГС.





Шанталь и её спутница Джули Ку начали свое путешествие в Пекине 8 сентября и закончат в Москве, проехав по всей Транссибирской магистрали и Золотому кольцу. В Новосибирске Шанталь Вонг провела 3 дня — сегодня она отправится дальше, в Екатеринбург.









«Мне очень понравился Новосибирск. Я надеялась сфотографировать больше людей, но их было сложно найти», — поделилась Шанталь Вонг.









Шанталь Вонг планирует проехать и снять жизнь людей в трёх странах: Китае, России и Монголии.











Однако новосибирцы оказались не очень рады фотографу из США — об этом Шанталь написала на своей странице в Facebook.





«Этих людей сложнее всего фотографировать, потому что они все подозрительно относятся к твоим намерениям. Они очень рассержены и говорят тебе, что делать снимки незаконно, — сердитая проводница трамвая была особенно противной!» — поделилась китаянка со своими подписчиками в Facebook.







По Транссибирской магистрали часто приезжают иностранцы — так, в начале сентября сибирячка встретила в Новосибирске звезду культового британского сериала.