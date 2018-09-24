Бывшая сотрудница NASA приехала в Новосибирск снимать портреты подозрительных сибиряков

После выхода на пенсию Шанталь Вонг отправилась в путешествие мечты — по Транссибирской магистрали. Это фото сделано на вокзале Новосибирск-Главный
После выхода на пенсию Шанталь Вонг отправилась в путешествие мечты — по Транссибирской магистрали. Это фото сделано на вокзале Новосибирск-Главный

Путешественница и фотограф из США Шанталь Вонг приехала в Новосибирск — он стал одним из пунктов её путешествия по Транссибирской магистрали. Сейчас Вонг на пенсии и занимается фотографией, но до этого работала в NASA, Министерстве финансов США, Министерстве внутренних дел США и Агентстве по охране окружающей среды.


«Я и моя компаньонка — американки китайского происхождения. Мы обе ушли на пенсию и всегда хотели совершить эту поездку. Я фотограф и хочу задокументировать наше путешествие. Я хочу увидеть и встретить многих людей», — рассказала Шанталь Вонг корреспонденту НГС.


Шанталь и её спутница Джули Ку начали свое путешествие в Пекине 8 сентября и закончат в Москве, проехав по всей Транссибирской магистрали и Золотому кольцу. В Новосибирске Шанталь Вонг провела 3 дня — сегодня она отправится дальше, в Екатеринбург.



«Мне очень понравился Новосибирск. Я надеялась сфотографировать больше людей, но их было сложно найти», — поделилась Шанталь Вонг.



Шанталь Вонг планирует проехать и снять жизнь людей в трёх странах: Китае, России и Монголии.



Однако новосибирцы оказались не очень рады фотографу из США — об этом Шанталь написала на своей странице в Facebook.


«Этих людей сложнее всего фотографировать, потому что они все подозрительно относятся к твоим намерениям. Они очень рассержены и говорят тебе, что делать снимки незаконно, — сердитая проводница трамвая была особенно противной!» — поделилась китаянка со своими подписчиками в Facebook.


По Транссибирской магистрали часто приезжают иностранцы — так, в начале сентября сибирячка встретила в Новосибирске звезду культового британского сериала.

Прочтений: 4993
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (41)41
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено