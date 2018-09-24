Бывшая сотрудница NASA приехала в Новосибирск снимать портреты подозрительных сибиряков
Путешественница и фотограф из США Шанталь Вонг приехала в Новосибирск — он стал одним из пунктов её путешествия по Транссибирской магистрали. Сейчас Вонг на пенсии и занимается фотографией, но до этого работала в NASA, Министерстве финансов США, Министерстве внутренних дел США и Агентстве по охране окружающей среды.
«Я и моя компаньонка — американки китайского происхождения. Мы обе ушли на пенсию и всегда хотели совершить эту поездку. Я фотограф и хочу задокументировать наше путешествие. Я хочу увидеть и встретить многих людей», — рассказала Шанталь Вонг корреспонденту НГС.
Шанталь и её спутница Джули Ку начали свое путешествие в Пекине 8 сентября и закончат в Москве, проехав по всей Транссибирской магистрали и Золотому кольцу. В Новосибирске Шанталь Вонг провела 3 дня — сегодня она отправится дальше, в Екатеринбург.
«Мне очень понравился Новосибирск. Я надеялась сфотографировать больше людей, но их было сложно найти», — поделилась Шанталь Вонг.
Шанталь Вонг планирует проехать и снять жизнь людей в трёх странах: Китае, России и Монголии.
Однако новосибирцы оказались не очень рады фотографу из США — об этом Шанталь написала на своей странице в Facebook.
«Этих людей сложнее всего фотографировать, потому что они все подозрительно относятся к твоим намерениям. Они очень рассержены и говорят тебе, что делать снимки незаконно, — сердитая проводница трамвая была особенно противной!» — поделилась китаянка со своими подписчиками в Facebook.
По Транссибирской магистрали часто приезжают иностранцы — так, в начале сентября сибирячка встретила в Новосибирске звезду культового британского сериала.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!
Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».
Елизавета Милованова
Фото facebook.com/chantale.wong