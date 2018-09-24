Теперь рухнет: 30-метровой вышке в лесу у Обского моря подпилили опоры

Высота вышки составляет около 30 метров

Неизвестные распилили известную геодезическую вышку в Советском районе Новосибирска — её используют альпинисты для тренировок.







Информацией об инциденте с редакцией НГС поделился читатель утром 24 сентября.







«Это в субботу было. У нас были запланированы прыжки. Мы приехали. Увидели сначала какие-то непрофессиональные верёвки рядом, не альпинистские. <…> Когда подошли к вышке, то увидели, что подпилены трубы, которые придают конструкции жёсткость. А уже при ближайшем рассмотрении заметили, что подпилены и сами опоры. Вышка трёхногая, и все три точки были спилены. Кто сделал и зачем — пока непонятно, есть только предположения. Два варианта: либо это от нечего делать, либо на металлолом. Кто владелец — неизвестно. Может, муниципалитет, может, институт геодезии, я не знаю. Вообще, она стоит там давно, это чуть-ли не стратегический объект», — рассказал корреспонденту НГС организатор команды «Земля Прыжков» Максим Максимов.







Вышку для тренировок использовали альпинисты





По его словам, на вышке тренировались и альпинисты, и спелеологи, там же обучались промышленные альпинисты. «Это было довольно популярное место для тренировок.





А теперь она может упасть. Она может на остатках металла провернуться по оси под собственным весом», — добавил Максимов.







Теперь заниматься на вышке нельзя — конструкция перестала быть прочной





На днях стало известно, что мэрия Новосибирска снесёт павильоны на проспекте Димитрова — на их месте построят дорогу для подъезда к зданию нового торгового центра, который хотят построить на месте ЦУМа.