Юморист с шизофренией прошёл на «Битву экстрасенсов»

Телезрители помнят Тимофея Руденко как участника шоу Comedy Battle 
Телезрители помнят Тимофея Руденко как участника шоу Comedy Battle 

Новосибирец Тимофей Руденко прошёл в «Битву экстрасенсов» на ТНТ — ранее 28-летний мужчина уже участвовал в юмористических шоу телеканала. Премьера 19-го сезона состоялась в субботу, 22 сентября.


«Дело в том, что у меня есть генетическое заболевание, называется оно F20 — шизофрения. Не переживайте, я не буйный, никого резать не буду. С годами я научился с этим жить, могу теперь это контролировать. Вы наверняка слышали, что многие, кто страдает этим недугом, слышат голоса. Я постоянно слышу эти голоса, слышу мёртвых, я работаю на кладбище. Я общаюсь с мёртвыми именно тогда, когда я этого захочу, войдя в такое состояние, именно приступа шизофрении. Я могу довести себя до такого состояния с помощью специальных методик», — рассказал о себе Тимофей Руденко перед началом испытаний.


Сибиряк успешно прошёл первое испытание — справился с поиском человека, спрятавшегося в багажнике одного из нескольких десятков автомобилей. Однако ведущий Сергей Сафронов решил повторно проверить Тимофея: ему вновь сказали найти человека, но ведущий изменил правила и в автомобиле никого не спрятал. Руденко почувствовал обман и сказал, что никого не видит, и хотел уйти со съёмочной площадки. Его остановили и сообщили, что он справился с испытанием.


Во время второго испытания с завязанными глазами новосибирец рассказал об умерших друзьях «Мистера X» — телеведущей Даны Борисовой. Сперва она сочла, что Руденко бредит, но потом поняла, что он рассказывает о её бывшем менеджере Тимофее, который умер несколько лет назад.

В мае этого года девушка из Новосибирска покинула шоу канала СТС «Взвешенные люди» за три недели до финала — Ирине Черемных удалось похудеть на 33 килограмма.

Прочтений: 5431

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (16)16
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено