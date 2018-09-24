Юморист с шизофренией прошёл на «Битву экстрасенсов»

Телезрители помнят Тимофея Руденко как участника шоу Comedy Battle

Новосибирец Тимофей Руденко прошёл в «Битву экстрасенсов» на ТНТ — ранее 28-летний мужчина уже участвовал в юмористических шоу телеканала. Премьера 19-го сезона состоялась в субботу, 22 сентября.







«Дело в том, что у меня есть генетическое заболевание, называется оно F20 — шизофрения. Не переживайте, я не буйный, никого резать не буду. С годами я научился с этим жить, могу теперь это контролировать. Вы наверняка слышали, что многие, кто страдает этим недугом, слышат голоса. Я постоянно слышу эти голоса, слышу мёртвых, я работаю на кладбище. Я общаюсь с мёртвыми именно тогда, когда я этого захочу, войдя в такое состояние, именно приступа шизофрении. Я могу довести себя до такого состояния с помощью специальных методик», — рассказал о себе Тимофей Руденко перед началом испытаний.





Сибиряк успешно прошёл первое испытание — справился с поиском человека, спрятавшегося в багажнике одного из нескольких десятков автомобилей. Однако ведущий Сергей Сафронов решил повторно проверить Тимофея: ему вновь сказали найти человека, но ведущий изменил правила и в автомобиле никого не спрятал. Руденко почувствовал обман и сказал, что никого не видит, и хотел уйти со съёмочной площадки. Его остановили и сообщили, что он справился с испытанием.





Во время второго испытания с завязанными глазами новосибирец рассказал об умерших друзьях «Мистера X» — телеведущей Даны Борисовой. Сперва она сочла, что Руденко бредит, но потом поняла, что он рассказывает о её бывшем менеджере Тимофее, который умер несколько лет назад.



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