Полицейские вывезли из общежития в Ленинском районе более 50 мигрантов

Полиция вывезла из общежития 56 мигрантов, чтобы проверить их документы

Новосибирская полиция задержала 3 человек, которых подозревают в организации незаконной миграции граждан Средней Азии в Россию.







Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции задержали двух жительниц Ленинского района 39 и 49 лет, а также 25-летнего мужчину из среднеазиатской республики, который временно живёт в Новосибирске.





«Установлено, что фигуранты для осуществления противоправной деятельности, создав коммерческую организацию, осуществляли поиск потенциальных клиентов в странах ближнего зарубежья, после чего оформляли им регистрацию по поддельным документам через региональные многофункциональные центры. Кроме того, некоторые из фиктивно зарегистрированных лиц проживали в общежитии, расположенном на территории Ленинского района Новосибирска», — сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Новосибирской области.





В начале сентября полицейские пришли в это общежитие и забрали оттуда 56 мигрантов. После того как их личности установили, пятерых поместили в спецприёмник. В пресс-службе областного МВД пояснили, что в общежитии часть мигрантов жила на законных основаниях.





«В ходе обыска расположенных в Ленинском районе общежития и прилегающих к нему объектов — помещения общественного питания и нескольких складов — была обнаружена комната отдыха, из которой оперативники изъяли два игровых автомата, а также 6 системных блоков», — отмечается в сообщении МВД.





Также полицейские провели обыски в домах подозреваемых и офисе их организации. «Обнаружены и изъяты тетради, в которых перечислены фамилии обратившихся за помощью иностранных граждан, более 90 паспортов, печати организации и персональные компьютеры, на которых и была изготовлена фиктивная документация», — передаёт полиция.





Следователь полиции возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Организация незаконной миграции, совершенная организованной группой).





Подозреваемые дали признательные показания. 25-летний уроженец Средней Азии заключен под стражу, женщина находится под подпиской о невыезде.





Количество человек, которым подозреваемые помогли оформить документы, полиция ещё выясняет.





В мае Ленинский районный суд Новосибирска вынес приговор гражданину Узбекистана и гражданке России, которых обвиняли в организации незаконной миграции.