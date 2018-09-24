Полицейские вывезли из общежития в Ленинском районе более 50 мигрантов

Полиция вывезла из общежития 56 мигрантов, чтобы проверить их документы
Полиция вывезла из общежития 56 мигрантов, чтобы проверить их документы

Новосибирская полиция задержала 3 человек, которых подозревают в организации незаконной миграции граждан Средней Азии в Россию.


Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции задержали двух жительниц Ленинского района 39 и 49 лет, а также 25-летнего мужчину из среднеазиатской республики, который временно живёт в Новосибирске.


«Установлено, что фигуранты для осуществления противоправной деятельности, создав коммерческую организацию, осуществляли поиск потенциальных клиентов в странах ближнего зарубежья, после чего оформляли им регистрацию по поддельным документам через региональные многофункциональные центры. Кроме того, некоторые из фиктивно зарегистрированных лиц проживали в общежитии, расположенном на территории Ленинского района Новосибирска», — сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Новосибирской области.


В начале сентября полицейские пришли в это общежитие и забрали оттуда 56 мигрантов. После того как их личности установили, пятерых поместили в спецприёмник. В пресс-службе областного МВД пояснили, что в общежитии часть мигрантов жила на законных основаниях.


«В ходе обыска расположенных в Ленинском районе общежития и прилегающих к нему объектов — помещения общественного питания и нескольких складов — была обнаружена комната отдыха, из которой оперативники изъяли два игровых автомата, а также 6 системных блоков», — отмечается в сообщении МВД.


Также полицейские провели обыски в домах подозреваемых и офисе их организации. «Обнаружены и изъяты тетради, в которых перечислены фамилии обратившихся за помощью иностранных граждан, более 90 паспортов, печати организации и персональные компьютеры, на которых и была изготовлена фиктивная документация», — передаёт полиция.


Следователь полиции возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Организация незаконной миграции, совершенная организованной группой).


Подозреваемые дали признательные показания. 25-летний уроженец Средней Азии заключен под стражу, женщина находится под подпиской о невыезде.


Количество человек, которым подозреваемые помогли оформить документы, полиция ещё выясняет.


В мае Ленинский районный суд Новосибирска вынес приговор гражданину Узбекистана и гражданке России, которых обвиняли в организации незаконной миграции.

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