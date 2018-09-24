«Фольксваген» насмерть сбил пешехода на площади Ленина
Ночью 24 сентября на площади Ленина в Центральном районе Новосибирска автомобиль «Фольксваген» насмерть сбил пешехода, который переходил дорогу.
По информации Госавтоинспекции, ДТП случилось в 1:45 недалеко от дома
«Водитель автомобиля Volkswagen Polo следовал по улице Красный проспект со стороны улицы Депутатская в сторону улицы Орджоникидзе, и в пути следования, напротив дома 25 на Красном проспекте, совершил наезд на неустановленного пешехода, который переходил проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля вне зоны пешеходного перехода», — рассказала старший инспектор пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции по Новосибирску Анна Варновская.
По её словам, в результате ДТП пешеход получил травмы несовместимые с жизнью. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.
Вчера вечером на перекрёстке улиц Бориса Богаткова и Федосеева автомобиль сбил мужчину, который переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора.
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Александр Сильченко
Фото Густаво Зырянова