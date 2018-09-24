«Фольксваген» насмерть сбил пешехода на площади Ленина

Пешеход переходил дорогу в неположенном месте
Пешеход переходил дорогу в неположенном месте

Ночью 24 сентября на площади Ленина в Центральном районе Новосибирска автомобиль «Фольксваген» насмерть сбил пешехода, который переходил дорогу.


По информации Госавтоинспекции, ДТП случилось в 1:45 недалеко от дома № 25 на Красном проспекте.


«Водитель автомобиля Volkswagen Polo следовал по улице Красный проспект со стороны улицы Депутатская в сторону улицы Орджоникидзе, и в пути следования, напротив дома 25 на Красном проспекте, совершил наезд на неустановленного пешехода, который переходил проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля вне зоны пешеходного перехода», — рассказала старший инспектор пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции по Новосибирску Анна Варновская.


По её словам, в результате ДТП пешеход получил травмы несовместимые с жизнью. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.


Вчера вечером на перекрёстке улиц Бориса Богаткова и Федосеева автомобиль сбил мужчину, который переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора.

Прочтений: 11445

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (47)47
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено