«Фольксваген» насмерть сбил пешехода на площади Ленина

Пешеход переходил дорогу в неположенном месте

Ночью 24 сентября на площади Ленина в Центральном районе Новосибирска автомобиль «Фольксваген» насмерть сбил пешехода, который переходил дорогу.







По информации Госавтоинспекции, ДТП случилось в 1:45 недалеко от дома № 25 на Красном проспекте.







«Водитель автомобиля Volkswagen Polo следовал по улице Красный проспект со стороны улицы Депутатская в сторону улицы Орджоникидзе, и в пути следования, напротив дома 25 на Красном проспекте, совершил наезд на неустановленного пешехода, который переходил проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля вне зоны пешеходного перехода», — рассказала старший инспектор пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции по Новосибирску Анна Варновская.





По её словам, в результате ДТП пешеход получил травмы несовместимые с жизнью. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.





Вчера вечером на перекрёстке улиц Бориса Богаткова и Федосеева автомобиль сбил мужчину, который переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора.

