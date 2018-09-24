Пожарные седьмой час работают на загоревшихся складах под Новосибирском
Сегодня ночью в посёлке Элитном под Новосибирском загорелись склады — пожарные работают на месте седьмой час.
«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горело здание складского назначения
Площадь пожара — 1800 квадратных метров.
«На тушение пожара привлекались 43 человека личного состава. 13 единиц техники. На данный момент пожар локализован, до сих пор ведется там разборка, проливка», — добавили в МЧС.
Днем 12 сентября спасатели МЧС потушили загоревшийся склад на улице Дукача в Ленинском районе Новосибирска.
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Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова