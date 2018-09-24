Пожарные седьмой час работают на загоревшихся складах под Новосибирском

Причины пожара выясняются. Фото из архива НГС
Причины пожара выясняются. Фото из архива НГС

Сегодня ночью в посёлке Элитном под Новосибирском загорелись склады — пожарные работают на месте седьмой час.


«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горело здание складского назначения № 1 по всей площади. Существовала угроза распространения огня на соседние здания, погибших и пострадавших нет. Эвакуация не проводилась», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по НСО.


Площадь пожара — 1800 квадратных метров.


«На тушение пожара привлекались 43 человека личного состава. 13 единиц техники. На данный момент пожар локализован, до сих пор ведется там разборка, проливка», — добавили в МЧС.


Днем 12 сентября спасатели МЧС потушили загоревшийся склад на улице Дукача в Ленинском районе Новосибирска.

Прочтений: 10024

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