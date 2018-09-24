Зоопарк начинает бесплатно пускать очень взрослых людей

Новосибирский зоопарк объявил социальную акцию
Новосибирский зоопарк объявил социальную акцию


Сегодня, 24 сентября, новосибирский зоопарк начнёт бесплатно пускать пенсионеров.


«С 24 сентября по 21 октября 2018 года вход в зоопарк для пожилых людей — бесплатный (женщины с 55 лет, мужчины с 60 лет, при предъявлении пенсионного удостоверения или паспорта)», — говорится в сообщении учреждения.


Зоопарк работает ежедневно с 9 часов утра до 8 часов вечера — в середине сентября время работы сократилось на час.

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