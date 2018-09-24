Зоопарк начинает бесплатно пускать очень взрослых людей

Новосибирский зоопарк объявил социальную акцию





Сегодня, 24 сентября, новосибирский зоопарк начнёт бесплатно пускать пенсионеров.





«С 24 сентября по 21 октября 2018 года вход в зоопарк для пожилых людей — бесплатный (женщины с 55 лет, мужчины с 60 лет, при предъявлении пенсионного удостоверения или паспорта)», — говорится в сообщении учреждения.





Зоопарк работает ежедневно с 9 часов утра до 8 часов вечера — в середине сентября время работы сократилось на час.