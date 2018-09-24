На Немировича-Данченко собралась 7-балльная пробка: рядом с Коммунальным мостом авария
Утром 24 сентября на подъезде к Коммунальному мосту произошло ДТП — рядом собрались сложные заторы.
«Неожиданно плотное движение сейчас на улице Немировича-Данченко. Загруженность магистрали в центр — 7 баллов, что на 3 балла выше обычного», — сообщает сервис Яндекс.Пробки в 7:45.
По информации пользователей Яндекса, на Немировича-Данченко рядом с мостом произошло ДТП. Авария случилась в правом ряду в сторону правого берега.
На прошлой неделе одна из утренних пробок собралась на Бердском шоссе — там в аварию попали сразу 4 автомобиля.
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Елена Громкова
Фото Ирины Малыгной, скриншот yandex.ru/maps