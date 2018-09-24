На Немировича-Данченко собралась 7-балльная пробка: рядом с Коммунальным мостом авария

Фото из архива НГС
Фото из архива НГС


Утром 24 сентября на подъезде к Коммунальному мосту произошло ДТП — рядом собрались сложные заторы.


«Неожиданно плотное движение сейчас на улице Немировича-Данченко. Загруженность магистрали в центр — 7 баллов, что на 3 балла выше обычного», — сообщает сервис Яндекс.Пробки в 7:45.


По информации пользователей Яндекса, на Немировича-Данченко рядом с мостом произошло ДТП. Авария случилась в правом ряду в сторону правого берега.


Затор растянулся на 2 километра, на самом загруженном участке скорость упала до 5 км/ч.
Затор растянулся на 2 километра, на самом загруженном участке скорость упала до 5 км/ч.


На прошлой неделе одна из утренних пробок собралась на Бердском шоссе — там в аварию попали сразу 4 автомобиля.

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