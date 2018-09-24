В Новосибирске пропала 29-летняя девушка с татуировкой

На левой руке у девушки есть татуировка

Новосибирские волонтёры попросили помощи в поисках 29-летней Олеси Михайлец, которая пропала в Ленинском районе Новосибирска.







«С 23 сентября 2018 года её местонахождение неизвестно», — говорится в ориентировке, которую распространил новосибирский поисковый отряд «Лиза Алерт».







По информации поискового отряда, у девушки худощавое телосложение, светлые (платиновые) длинные волосы, зеленые глаза, имеется татуировка на левой руке. Рост пропавшей — 167 сантиметров. В день исчезновения она была одета в черную куртку с рыжим меховым воротником, голубые джинсы и розовую блузку, на ногах были голубые мокасины. Также у девушки был с собой клатч голубого цвета.







Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Олеси, волонтёры просят сообщать на горячую линию поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт»: 8–800–700–54–52 (бесплатно по России) или по номеру экстренных служб 112.





Также на территории Новосибирской области продолжаются поиски 16-летней Анны Пашковой, которая пропала во время прогулки в поселке Пашино. Последний раз её видели 17 сентября на остановке "Пошивочная" (посёлок Пашино).