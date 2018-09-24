В Октябрьском районе автомобиль сбил пешехода
Вечером 23 сентября на пересечении улиц Бориса Богаткова и Федосеева в Октябрьском районе Новосибирска автомобиль сбил мужчину, который переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора. ДТП произошло в 22:01.
Автомобиль на высокой скорости ехал со стороны Кошурникова в сторону улицы Гаранина. Из-за темного времени суток водитель увидел пешехода в последний момент, поэтому не успел вовремя затормозить и сбил его. От сильного удара у мужчины слетела обувь, о состоянии его здоровья пока неизвестно. У автомобиля помят капот и разбита фара.
Как сообщают очевидцы в социальной сети «Вконтакте», пострадавший был в нетрезвом виде, рядом с ним на проезжей части лежали разбитый телефон и бутылка спиртного.
Сейчас на месте работают сотрудники ГАИ и автомобиль реанимации.
Осторожно, мы не рекомендуем смотреть это видео впечатлительным людям!
Месяц назад в Кировском районе пешеход попал сразу под две машины, переходя дорогу в неположенном месте.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Виктория Брылёва
Фото и видео vk.com/act54