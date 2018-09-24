В Октябрьском районе автомобиль сбил пешехода

По словам очевидцев, скорость автомобиля превышала допустимую норму
По словам очевидцев, скорость автомобиля превышала допустимую норму

Вечером 23 сентября на пересечении улиц Бориса Богаткова и Федосеева в Октябрьском районе Новосибирска автомобиль сбил мужчину, который переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора. ДТП произошло в 22:01.


Автомобиль на высокой скорости ехал со стороны Кошурникова в сторону улицы Гаранина. Из-за темного времени суток водитель увидел пешехода в последний момент, поэтому не успел вовремя затормозить и сбил его. От сильного удара у мужчины слетела обувь, о состоянии его здоровья пока неизвестно. У автомобиля помят капот и разбита фара.


Как сообщают очевидцы в социальной сети «Вконтакте», пострадавший был в нетрезвом виде, рядом с ним на проезжей части лежали разбитый телефон и бутылка спиртного.


Сейчас на месте работают сотрудники ГАИ и автомобиль реанимации.


Осторожно, мы не рекомендуем смотреть это видео впечатлительным людям!



Месяц назад в Кировском районе пешеход попал сразу под две машины, переходя дорогу в неположенном месте

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