Повар и специалист по соцсетям открыли мексиканскую закусочную в тихом центре

Два тако (с говядиной и с тофу) с бобовым супом стоят 400 рублей
Два тако (с говядиной и с тофу) с бобовым супом стоят 400 рублей


В одном из павильонов микрорынка на Горького, 39/1 в центре Новосибирска открылась мексиканская закусочная Casa Bonita. Заведение открыли два молодых человека — один готовит, другой ведёт Instagram закусочной.


Casa Bonita переводится с испанского как «красивый дом», также это название одной из серий мультсериала «Южный парк». Заведение заняло крайнюю часть павильона микрорынка, который выстроен перед офисным зданием на Горького, 39.


Закусочная открылась в одном из павильонов некогда работавшего здесь микрорынка
Закусочная открылась в одном из павильонов некогда работавшего здесь микрорынка


У закусочной пока нет полноценной вывески, кусок раскрашенной фанеры с названием просто прислонён к стене со стороны улицы. Внутри один большой общий стол и пара круглых столиков по углам. На окне, которое выходит в проход сквозь микрорынок в здание, одиноко стоит кактус.


В меню собраны практически все основные блюда мексиканского фастфуда: четыре вида тако (от 120 рублей за штуку), три кесадильи (от 150 рублей), два буррито (от 200 рублей), фахитос, чили кон карне, пара супов, эмпанадос и другие. Из напитков в заведении пока только газировка и морсы.


Виктор Шумахер (слева) занимается маркетингом заведения, а Юрий Евстафьев раньше работал в известном мексиканском ресторане «Мехико»
Виктор Шумахер (слева) занимается маркетингом заведения, а Юрий Евстафьев раньше работал в известном мексиканском ресторане «Мехико»


Заведение открыли два молодых человека — повар Юрий Евстафьев и Виктор Шумахер, который, по его же словам, занимается маркетингом и в частности ведёт аккаунты заведения в социальных сетях. В Мексике начинающие рестораторы не были, но Юрий работал какое-то время в ресторане «Мехико», который закрылся в начале этого года.


Выбор несколько странного места для своего проекта (в этой части улицы Максима Горького мало пешеходов, а остальные павильоны пустуют) Виктор и Юрий объяснили, что просто не нашли другого помещения, которое могли бы себе позволить. Недостаток клиентов, приходящих с улицы, начинающие предприниматели собираются восполнять за счёт доставки.


Это не первое новое заведение по этом адресу. Летом, в самом офисном здании открылась пельменная «Кипим-Бурлим».


Новосибирский ресторанный рынок знает примеры, когда открытые в безлюдных на первый взгляд местах заведения оказывались успешными. Так «хипстерский дворик» на Коммунистической в своё время начался с открытого здесь небольшого бара Rooks.

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