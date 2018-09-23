Гусли, канат, хоровод: в Первомайском сквере прошёл фестиваль славянской культуры

На площади перед Первомайским сквером водили хороводы и пели песни
На площади перед Первомайским сквером водили хороводы и пели песни

Сегодня в Первомайском сквере прошёл фестиваль славянской культуры «Родники» — желающим предложили различные славянские развлечения, а также мастер-классы.


Фестиваль начался сегодня в 16:00. По данным организаторов, в нём уже приняло участие более 500 человек. Как сообщила один из организаторов фестиваля, Елена Чурилова, они не ожидали большого количества народа. 


«У нас каждый мастер-класс был рассчитан на 6–8 человек. Стульев не хватает. Прохожие с большим интересом подключаются, изучают родную культуру», — рассказала она.


Сегодня все желающие могли научиться играть на гуслях
Сегодня все желающие могли научиться играть на гуслях


Женской половине предложили научиться вязать тряпичных кукол
Женской половине предложили научиться вязать тряпичных кукол


В программе есть различные мастер-классы: от тряпичного вязания до игры на гуслях, — всего за 3 часа пройдёт 40 различных мастер-классов. В сквере установлено несколько фотозон, а перед фонтаном водят хороводы и работает арт-кузница.


Почувствовать себя кузнецом мог любой желающий
Почувствовать себя кузнецом мог любой желающий


По словам Чуриловой, больше всего люди заинтересовались мастер-классами по шитью тряпичных кукол и участием в хороводах. «Молодёжь сейчас идёт в вузы, им нужно учиться знакомиться, и мы показываем им, как это делалось в старину. Очень много горожан, которые просто шли мимо, участвуют в хороводах и плясках», — отметила она.


В Новосибирске постоянно проходят различные фестивали — в том числе вошедший в пятёрку лучших в России фестиваль реконструкции «Сибирский огонь».

Прочтений: 155
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (2)2
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено