Гусли, канат, хоровод: в Первомайском сквере прошёл фестиваль славянской культуры

На площади перед Первомайским сквером водили хороводы и пели песни

Сегодня в Первомайском сквере прошёл фестиваль славянской культуры «Родники» — желающим предложили различные славянские развлечения, а также мастер-классы.







Фестиваль начался сегодня в 16:00. По данным организаторов, в нём уже приняло участие более 500 человек. Как сообщила один из организаторов фестиваля, Елена Чурилова, они не ожидали большого количества народа.





«У нас каждый мастер-класс был рассчитан на 6–8 человек. Стульев не хватает. Прохожие с большим интересом подключаются, изучают родную культуру», — рассказала она.





Сегодня все желающие могли научиться играть на гуслях





Женской половине предложили научиться вязать тряпичных кукол





В программе есть различные мастер-классы: от тряпичного вязания до игры на гуслях, — всего за 3 часа пройдёт 40 различных мастер-классов. В сквере установлено несколько фотозон, а перед фонтаном водят хороводы и работает арт-кузница.





Почувствовать себя кузнецом мог любой желающий





По словам Чуриловой, больше всего люди заинтересовались мастер-классами по шитью тряпичных кукол и участием в хороводах. «Молодёжь сейчас идёт в вузы, им нужно учиться знакомиться, и мы показываем им, как это делалось в старину. Очень много горожан, которые просто шли мимо, участвуют в хороводах и плясках», — отметила она.





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