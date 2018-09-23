Вечно голодные: на Красном проспекте собралась 45-метровая очередь за дешёвой пиццей
Сегодня днём на Красном проспекте, 17 выстроилась огромная очередь — более 150 человек ждут возможность купить дешёвую пиццу.
Акцию по распродаже устроила сеть пиццерий «Додо Пицца». Согласно сообщению в группе «ВКонтакте», сеть пиццерий проводит сегодня такую акцию во всех городах, где есть их рестораны.
«Никаких промокодов — подходишь к кассе, и кассир уже знает, чем тебя порадовать! Дело в том, что сегодня в ресторане на Красном мы будем готовить исключительно "Пепперони", да еще и в количестве 2000 штук», — поясняют в группе сообщества.
Как сообщает корреспондент НГС, находящийся у ресторана, очередь превышает 150 человек. «Очередь продвигается, но никто не выходит. Очередь от "Додо Пицца" и до конца здания», — рассказал корреспондент НГС.
Кроме того, служба заказов «Додо Пицца» временно не принимает заказы на самовывоз с Красного проспекта, 17. «Эх, кажется на кухне стало слишком горячо!» — говорится в тексте оповещения.
Вчера на улице Нарымской в Новосибирске открылся новый магазин сети «Рыбный день» — в честь открытия здесь организовали акцию с бесплатной рыбой и морепродуктами. За первый час работы магазин обслужил больше тысячи клиентов.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!
Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».
Дмитрий Здорников
Фото Елены Громковой, скриншот сайта «Додо Пицца»