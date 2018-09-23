Вечно голодные: на Красном проспекте собралась 45-метровая очередь за дешёвой пиццей

Длина очереди составляет более 45 метров
Длина очереди составляет более 45 метров

Сегодня днём на Красном проспекте, 17 выстроилась огромная очередь — более 150 человек ждут возможность купить дешёвую пиццу.


Акцию по распродаже устроила сеть пиццерий «Додо Пицца». Согласно сообщению в группе «ВКонтакте», сеть пиццерий проводит сегодня такую акцию во всех городах, где есть их рестораны. 


«Никаких промокодов — подходишь к кассе, и кассир уже знает, чем тебя порадовать! Дело в том, что сегодня в ресторане на Красном мы будем готовить исключительно "Пепперони", да еще и в количестве 2000 штук», — поясняют в группе сообщества.


Как сообщает корреспондент НГС, находящийся у ресторана, очередь превышает 150 человек. «Очередь продвигается, но никто не выходит. Очередь от "Додо Пицца" и до конца здания», — рассказал корреспондент НГС.


Очередь тянется от ресторана и до угла здания
Очередь тянется от ресторана и до угла здания


Желающих купить пиццу нашлось достаточно
Желающих купить пиццу нашлось достаточно


Кроме того, служба заказов «Додо Пицца» временно не принимает заказы на самовывоз с Красного проспекта, 17. «Эх, кажется на кухне стало слишком горячо!» — говорится в тексте оповещения.


Такое оповещение всплывает на экране, при попытке заказать пиццу и забрать её самовывозом
Такое оповещение всплывает на экране, при попытке заказать пиццу и забрать её самовывозом


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