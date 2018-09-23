Телефон с утра был выключен: жительница Бердска вышла из такси и пропала
Новосибирские волонтёры попросили помощи в поисках 28-летней Алины Сироткиной, которая пропала в Бердске 22 сентября. По имеющейся информации, в час ночи Сироткина вышла из такси в микрорайоне Новый Посёлок города Бердска и больше её никто не видел.
«Девушка была у подруги на улице Спортивной, оттуда уехала домой в посёлок. С тех пор её местонахождение неизвестно. Телефон в семь утра уже был выключен», — рассказала корреспонденту НГС координатор инфогруппы «ДоброСпас-Новосибирск».
По информации волонтёров, у Алины Сироткиной худощавое телосложение, рост около 175 см, волосы прямые, тёмные. В день исчезновения девушка была одета в чёрную болоньевую куртку с искусственными камнями на воротнике, синие джинсы и бежевые кроссовки.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении Алины Сироткиной, волонтёры просят позвонить в «ДоброСпас» по телефонам 8–953–887–17–77 или 8–951–387–07–58 либо на единый номер экстренных служб 112.
Недавно в Новосибирской области благополучно завершились поиски 26-летней Ольги Пестуновой, которая пропала вместе с двумя детьми после поездки в такси.
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Алёна Истомина
Фото предоставлено содружеством волонтёров «ДоброСпас-Новосибирск»