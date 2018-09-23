«Психология сломлена»: руководство ХК «Сибирь» рассказало о планах клуба после серии поражений

Руководство отметило, что игроки находятся в плохой психологической форме и с этим надо бороться

Сегодня руководство ХК «Сибирь» оценило прошедшие матчи и рассказало о дальнейшей стратегии — победы помогут достичь постоянная работа над ошибками и два новичка.







Генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский заметил, что клуб сегодня находится в тяжёлой ситуации. «После каждого сезона у нас забирают самых перспективных игроков — мы уже привыкли и даже не реагируем на это. Мы каждый год начинаем с нуля. Два года назад вообще начинали предсезонку с одним нападающим — Стёпой Санниковым», — напомнил Кирилл Фастовский.





Он отметил, что бывший тренер «Сибири» Владимир Юрзинов оказался не готов к такой работе. «Да, это стрессовая работа. Тяжёлая и специфическая. Владимир Владимирович оказался не готов к ней в таких клубах, как "Сибирь"», — сказал генеральный менеджер.









Новый тренер Александр Андриевский, по мнению Фастовского, может изменить положение команды. «Зная его прошлое, ещё как хоккеиста, его работу на тренерском мостике, — он представлял для меня человека, который способен изменить положение. Потому мы коллегиально приняли решение о его назначении», — заметил Кирилл Фастовский.







Сам Александр Андриевский считает, что игрокам мешает психологическое восприятие полосы неудач. «Они, наверное, не сталкивались с такими ситуациями, когда идёт пресс, давление и нужно выходить, справляться с этими ситуациями. Немножко им не хватает скоростно-силовой работы. Нужно немного времени, чтобы она восстановилась. Последние три игры ребята играют всё лучше и лучше, но за один-два дня всё не решится», — уверен Александр Андриевский





Также новый тренер отметил, что у игроков плохая дисциплина во время игры. «Дисциплинированность сразу бросилась в глаза: много было ненужных удалений, из-за которых мы проиграли и в матче с "Торпедо", и в Уфе (матч с "Салаватом Юлаевым". — Д.З.). Кроме того, есть масса причин, которые сошлись вместе, как обычно бывает», — рассказал Александр Андриевский.





Помочь клубу прервать полосу поражений, по мнению главного тренера, способны два новых игрока «Сибири» — Максим Казаков и Дмитрий Саюстов. «Оба играют в меньшинстве — и это немаловажный фактор, так как мы не очень удачно играем в последнее время. Они, я думаю, помогут сплочению коллектива. Они не были в начале чемпионата, так что психология у них не так сломлена, как у других ребят. В атаке они могут поддержать шайбу в зоне, могут забить гол. Есть понимание игры, особенно у Максима. Да, у него не очень сильный бросок кистевой, но он может быть своевременным и точным», — сообщил Александр Андриевский.





Кроме того Кирилл Фастовский анонсировал грядущие изменения в командном составе. По его словам, будут точечные замены центрального и крайнего нападающих. По защитникам дела обстоят немного лучше, но руководство также рассматривает возможность замены.





После череды поражений новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» объявил, что расстаётся с главным тренером Владимиром Юрзиновым. Новым тренером стал 50-летний белорусский специалист Александр Андриевский — соглашение с ним рассчитано до конца сезона.





19 и 21 сентября «Сибирь» приобрела двух игроков — 30-летнего нападающего Дмитрия Саюстова и 25-летнего нападающего Максима Казакова. 20 сентября «Сибирь» проиграла 9-й раз подряд — на этот раз омскому «Авангарду» со счётом 1:3.



