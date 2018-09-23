«Психология сломлена»: руководство ХК «Сибирь» рассказало о планах клуба после серии поражений

Руководство отметило, что игроки находятся в плохой психологической форме и с этим надо бороться
Руководство отметило, что игроки находятся в плохой психологической форме и с этим надо бороться

Сегодня руководство ХК «Сибирь» оценило прошедшие матчи и рассказало о дальнейшей стратегии — победы помогут достичь постоянная работа над ошибками и два новичка.


Генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский заметил, что клуб сегодня находится в тяжёлой ситуации. «После каждого сезона у нас забирают самых перспективных игроков — мы уже привыкли и даже не реагируем на это. Мы каждый год начинаем с нуля. Два года назад вообще начинали предсезонку с одним нападающим — Стёпой Санниковым», — напомнил Кирилл Фастовский.


Он отметил, что бывший тренер «Сибири» Владимир Юрзинов оказался не готов к такой работе. «Да, это стрессовая работа. Тяжёлая и специфическая. Владимир Владимирович оказался не готов к ней в таких клубах, как "Сибирь"», — сказал генеральный менеджер.



Новый тренер Александр Андриевский, по мнению Фастовского, может изменить положение команды. «Зная его прошлое, ещё как хоккеиста, его работу на тренерском мостике, — он представлял для меня человека, который способен изменить положение. Потому мы коллегиально приняли решение о его назначении», — заметил Кирилл Фастовский.


Сам Александр Андриевский считает, что игрокам мешает психологическое восприятие полосы неудач. «Они, наверное, не сталкивались с такими ситуациями, когда идёт пресс, давление и нужно выходить, справляться с этими ситуациями. Немножко им не хватает скоростно-силовой работы. Нужно немного времени, чтобы она восстановилась. Последние три игры ребята играют всё лучше и лучше, но за один-два дня всё не решится», — уверен Александр Андриевский


Также новый тренер отметил, что у игроков плохая дисциплина во время игры. «Дисциплинированность сразу бросилась в глаза: много было ненужных удалений, из-за которых мы проиграли и в матче с "Торпедо", и в Уфе (матч с "Салаватом Юлаевым". — Д.З.). Кроме того, есть масса причин, которые сошлись вместе, как обычно бывает», — рассказал Александр Андриевский.


Помочь клубу прервать полосу поражений, по мнению главного тренера, способны два новых игрока «Сибири» — Максим Казаков и Дмитрий Саюстов. «Оба играют в меньшинстве — и это немаловажный фактор, так как мы не очень удачно играем в последнее время. Они, я думаю, помогут сплочению коллектива. Они не были в начале чемпионата, так что психология у них не так сломлена, как у других ребят. В атаке они могут поддержать шайбу в зоне, могут забить гол. Есть понимание игры, особенно у Максима. Да, у него не очень сильный бросок кистевой, но он может быть своевременным и точным», — сообщил Александр Андриевский.


Кроме того Кирилл Фастовский анонсировал грядущие изменения в командном составе. По его словам, будут точечные замены центрального и крайнего нападающих. По защитникам дела обстоят немного лучше, но руководство также рассматривает возможность замены.


После череды поражений новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» объявил, что расстаётся с главным тренером Владимиром Юрзиновым. Новым тренером стал 50-летний белорусский специалист Александр Андриевский — соглашение с ним рассчитано до конца сезона. 


19 и 21 сентября «Сибирь» приобрела двух игроков — 30-летнего нападающего Дмитрия Саюстова и 25-летнего нападающего Максима Казакова. 20 сентября «Сибирь» проиграла 9-й раз подряд — на этот раз омскому «Авангарду» со счётом 1:3.


Прочтений: 4941

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (51)51
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено