Водители «Газелей» устроили пикет против высоких цен на газ

Водители возмущены тем, что цена на газ поднялась с начала года на 28%





Сегодня водители «Газелей» и автобусов устроили пикет за зданием бывшего аэропорта Новосибирск-Северный — они требуют снижения цен на газ.





Как рассказала корреспонденту НГС один из организаторов пикета, Маргарита Ткаченко, водители неоднократно обращались с жалобами и претензиями к дилерам.





Первые подъехавшие водители стали закреплять на капотах баннеры





Цены на газ растут уже шестой месяц подряд





«С начала года цена выросла с 18,5 рубля до 27 рублей. Народ лютует, а правительство бездействует. Все в шоке от ситуации с газом в газовой державе», — объяснила причину пикета Маргарита Ткаченко.





Помимо «Газелей» участие в акции приняли и водители обычных автомобилей





Основное требование на баннерах и флагах — вернуть прежние цены на газ









Как сообщает корреспондент НГС с пикета, сейчас на площадке за зданием собрались три «Газели» и четыре машины с плакатами против повышения цен на бензин и газ, на площади играет музыка.





Огромная площадь пустует, пока на ней собралось около 10 человек





Изначально организаторы сообщали, что в пикете примут участие более 200 водителей различного транспорта. По словам Маргариты Ткаченко, большинство водителей побоялись принять участие в акции. «Мы рассчитывали на большую заполняемость. Большинство водителей побоялись выговоров и наказаний, поэтому не приехали», — сказала организатор.





В начале сентября стала известна причина повышения цены на газ — сжиженного углеводородного газа не хватает в Сибири, Крыму и Поволжье. Дефицит возник из-за того, что многие заводы закрылись на плановый ремонт, а большинство сырья уходит на экспорт, оставляя внутренний рынок без продукции.