Водители «Газелей» устроили пикет против высоких цен на газ
Сегодня водители «Газелей» и автобусов устроили пикет за зданием бывшего аэропорта Новосибирск-Северный — они требуют снижения цен на газ.
Как рассказала корреспонденту НГС один из организаторов пикета, Маргарита Ткаченко, водители неоднократно обращались с жалобами и претензиями к дилерам.
«С начала года цена выросла с 18,5 рубля до 27 рублей. Народ лютует, а правительство бездействует. Все в шоке от ситуации с газом в газовой державе», — объяснила причину пикета Маргарита Ткаченко.
Как сообщает корреспондент НГС с пикета, сейчас на площадке за зданием собрались три «Газели» и четыре машины с плакатами против повышения цен на бензин и газ, на площади играет музыка.
Изначально организаторы сообщали, что в пикете примут участие более 200 водителей различного транспорта. По словам Маргариты Ткаченко, большинство водителей побоялись принять участие в акции. «Мы рассчитывали на большую заполняемость. Большинство водителей побоялись выговоров и наказаний, поэтому не приехали», — сказала организатор.
В начале сентября стала известна причина повышения цены на газ — сжиженного углеводородного газа не хватает в Сибири, Крыму и Поволжье. Дефицит возник из-за того, что многие заводы закрылись на плановый ремонт, а большинство сырья уходит на экспорт, оставляя внутренний рынок без продукции.
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Дмитрий Здорников
Фото Александра Ощепкова