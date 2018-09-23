Водители «Газелей» устроили пикет против высоких цен на газ

Водители возмущены тем, что цена на газ поднялась с начала года на 28% 
Водители возмущены тем, что цена на газ поднялась с начала года на 28% 


Сегодня водители «Газелей» и автобусов устроили пикет за зданием бывшего аэропорта Новосибирск-Северный — они требуют снижения цен на газ.


Как рассказала корреспонденту НГС один из организаторов пикета, Маргарита Ткаченко, водители неоднократно обращались с жалобами и претензиями к дилерам. 


Первые подъехавшие водители стали закреплять на капотах баннеры
Первые подъехавшие водители стали закреплять на капотах баннеры


Цены на газ растут уже шестой месяц подряд
Цены на газ растут уже шестой месяц подряд


«С начала года цена выросла с 18,5 рубля до 27 рублей. Народ лютует, а правительство бездействует. Все в шоке от ситуации с газом в газовой державе», — объяснила причину пикета Маргарита Ткаченко.


Помимо «Газелей» участие в акции приняли и водители обычных автомобилей
Помимо «Газелей» участие в акции приняли и водители обычных автомобилей


Основное требование на баннерах и флагах — вернуть прежние цены на газ
Основное требование на баннерах и флагах — вернуть прежние цены на газ


Водители «Газелей» устроили пикет против высоких цен на газ


Как сообщает корреспондент НГС с пикета, сейчас на площадке за зданием собрались три «Газели» и четыре машины с плакатами против повышения цен на бензин и газ, на площади играет музыка. 


Огромная площадь пустует, пока на ней собралось около 10 человек
Огромная площадь пустует, пока на ней собралось около 10 человек


Изначально организаторы сообщали, что в пикете примут участие более 200 водителей различного транспорта. По словам Маргариты Ткаченко, большинство водителей побоялись принять участие в акции. «Мы рассчитывали на большую заполняемость. Большинство водителей побоялись выговоров и наказаний, поэтому не приехали», — сказала организатор.


В начале сентября стала известна причина повышения цены на газ — сжиженного углеводородного газа не хватает в Сибири, Крыму и Поволжье. Дефицит возник из-за того, что многие заводы закрылись на плановый ремонт, а большинство сырья уходит на экспорт, оставляя внутренний рынок без продукции.

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