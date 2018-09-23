Ошибочка вышла: новосибирцу насчитали почти миллион транспортного налога

Автомобиль налогоплательщика, за который налоговая насчитала почти миллион рублей

Из-за ошибки федеральной налоговой службы по Новосибирской области жителю Новосибирска насчитали почти 900 тысяч рублей транспортного налога — эта сумма почти в 50 раз больше положенной.







Как сообщил корреспонденту НГС читатель Антон, он заметил несостыковку в цифрах, когда зашёл в личный кабинет налогоплательщика.





«Сегодня получил расчёт. Захожу в приложение, а там — 950 тысяч налога к уплате за Land Rover Discovery 4. Стал разбираться и выяснил, что налоговая вместо 249 лошадиных сил установила 2488. Посчитала налог 150 рублей за лошадиную силу. Но на этом ошибки не кончились — они ещё и перерасчёт сделали за 2016 год, который я уже уплатил, тоже из расчёта в 2488 лошадиных сил», — рассказал Антон.





Налоговое уведомление, которое получил Антон (копия уведомления есть в распоряжении редакции НГС)





По словам Антона, реальная ставка составляет 60 рублей за лошадиную силу. «Всегда платил так: 14 940 рублей за мощность и ещё умножали 1,3 коэффициента за роскошь — итого 19 422 рубля», — пояснил Антон.





В пресс-службе налоговой корреспонденту НГС не смогли оперативно предоставить комментарий о данной ошибке. «Он (налогоплательщик. — прим. Д.З.) может обратиться за уточнениями и разъяснениями на сайте ФНС — либо через Личный кабинет налогоплательщика, либо в электронном сервисе "Обратиться в ФНС"», — сказали в пресс-службе.





На данный момент ФНС насчитала Антону 958 тысяч налога





Антон, однако, замечает, что уже оставил обращение на сайте, но система сообщила, что оно будет рассматриваться в течение 30 дней. «Ладно, я человек современный, пользуюсь налоговым кабинетом. А что же, если кто-то не увидит, не успеет разобраться? Если ничего не делать — налоговая просто спишет задолженность со всех карт, заблокирует их. Бегай потом по инстанциям, доказывай, что не паровоз», — замечает Антон.





Корреспондент НГС направил запрос в УФНС по Новосибирской области с просьбой объяснить, из-за чего произошла ошибка в расчёте лошадиных сил и как гражданам поступать в случае, если они столкнутся с такой же проблемой.





В середине октября 2017 года из-за технической ошибки УФНС дважды начислила транспортный налог жителям города. Тогда налоговая решила разбираться с неправильным начислением в индивидуальном порядке по обращениям.