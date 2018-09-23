Ошибочка вышла: новосибирцу насчитали почти миллион транспортного налога

Автомобиль налогоплательщика, за который налоговая насчитала почти миллион рублей
Автомобиль налогоплательщика, за который налоговая насчитала почти миллион рублей

Из-за ошибки федеральной налоговой службы по Новосибирской области жителю Новосибирска насчитали почти 900 тысяч рублей транспортного налога — эта сумма почти в 50 раз больше положенной.


Как сообщил корреспонденту НГС читатель Антон, он заметил несостыковку в цифрах, когда зашёл в личный кабинет налогоплательщика. 


«Сегодня получил расчёт. Захожу в приложение, а там — 950 тысяч налога к уплате за Land Rover Discovery 4. Стал разбираться и выяснил, что налоговая вместо 249 лошадиных сил установила 2488. Посчитала налог 150 рублей за лошадиную силу. Но на этом ошибки не кончились — они ещё и перерасчёт сделали за 2016 год, который я уже уплатил, тоже из расчёта в 2488 лошадиных сил», — рассказал Антон.


Налоговое уведомление, которое получил Антон (копия уведомления есть в распоряжении редакции НГС)
Налоговое уведомление, которое получил Антон (копия уведомления есть в распоряжении редакции НГС)


По словам Антона, реальная ставка составляет 60 рублей за лошадиную силу. «Всегда платил так: 14 940 рублей за мощность и ещё умножали 1,3 коэффициента за роскошь — итого 19 422 рубля», — пояснил Антон.


В пресс-службе налоговой корреспонденту НГС не смогли оперативно предоставить комментарий о данной ошибке. «Он (налогоплательщик. — прим. Д.З.) может обратиться за уточнениями и разъяснениями на сайте ФНС — либо через Личный кабинет налогоплательщика, либо в электронном сервисе "Обратиться в ФНС"», — сказали в пресс-службе.


На данный момент ФНС насчитала Антону 958 тысяч налога
На данный момент ФНС насчитала Антону 958 тысяч налога


Антон, однако, замечает, что уже оставил обращение на сайте, но система сообщила, что оно будет рассматриваться в течение 30 дней. «Ладно, я человек современный, пользуюсь налоговым кабинетом. А что же, если кто-то не увидит, не успеет разобраться? Если ничего не делать — налоговая просто спишет задолженность со всех карт, заблокирует их. Бегай потом по инстанциям, доказывай, что не паровоз», — замечает Антон.


Корреспондент НГС направил запрос в УФНС по Новосибирской области с просьбой объяснить, из-за чего произошла ошибка в расчёте лошадиных сил и как гражданам поступать в случае, если они столкнутся с такой же проблемой.


В середине октября 2017 года из-за технической ошибки УФНС дважды начислила транспортный налог жителям города. Тогда налоговая решила разбираться с неправильным начислением в индивидуальном порядке по обращениям.

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