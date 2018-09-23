Консул Германии спел в новосибирском баре

Консул Клаус Имме аккомпанировал себе на гитаре





Консул Германии Клаус Имме выступил в необычной роли музыканта и певца — весь вечер он развлекал песнями публику, собравшуюся в ресторане «Beerman&Пельмени» по случаю начала Октоберфеста.







Координатор по PR немецкого консульства Андрей Фролов надел традиционный баварский костюм, но пел под фонограмму





Новосибирские заведения начали отмечать немецкий праздник Октоберфест. Пивные заведения нередко организуют по этому поводу какие-то концертные программы. Однако на этот раз в ресторане «Beerman&Пельмени» в качестве исполнителя решил выступить консул Германии Клаус Имме. Компанию ему составил новосибирский музыкант Алекс Грин.







Вопреки ожиданиям, господин Имме не стал петь народные немецкие песни, его репертуар состоял преимущественно из англоязычных хитов 70–80 годов. Так, например, он исполнил англоязычную версию песни бельгийского поэта и композитора Жака Бреля «Амстердам», «Lady in red» («Дама в красном») ирландца Криса де Бурга, «Let it be» («Пусть будет») Beatles и т. д. Единственной не англоязычной композицией в первом отделении стала песня «Tombe la nege» («Падает снег») французского шансонье Сальвадоре Адамо.







Во втором отделении публику ждал ещё один сюрприз. На сцену поднялся один из топ-менеджеров компании Дениса Иванова Андрей Гробовой и вместе с Клаусом Имме исполнил первую за этот вечер песню на немецком языке «Über den Wolken» («Над облаками»).











Окторберфест — фестиваль, который проводится в Мюнхене (Бавария) с 1810 года, когда народными гуляньями было решено отметить свадьбу кронпринца Людвига (впоследствии ставшего королём Баварии Людвигом I) и принцессы Терезы Саксонской-Хильдбургхаузской. Впоследствии праздник стал традиционным, а его начало перенесено на сентябрь в связи с тем, что торжества проводятся в основном под открытым небом и в сентябре еще просто теплее.







Октоберфест празднуют во многих заведениях Новосибирска





Чиновники, занимающие высокие должности, нечасто решаются на подобные публичные выступления. В Новосибирске, например, этим отличался бывший губернатор Виктор Толоконский. В прошлом году, будучи ещё губернатором Красноярского края, Толоконский исполнил песню Александра Розенбаума «Вальс Бостон» в Первомайском сквере Новосибирска.