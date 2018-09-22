Фото: власти перекрыли парковку на площади Ленина

Фото: власти перекрыли парковку на площади Ленина

В субботу в Новосибирске перекрыли парковку на площади Ленина — территория у здания на Ленина, 1 огорожена лентами и запрещающими дорожными знаками.


Вместе с этим в центре площади появилась дорожная техника. 


Красный проспект ремонтируют по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги». Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявлял, что все дороги, ремонтируемые по этой программе, сдадут в конце сентября. Раньше сдали другой участок Красного проспекта, самый аварийный, — от улицы Орджоникидзе до Писарева


Всего на проект «Безопасные и качественные дороги» в этом году потратили 1,46 миллиарда рублей. В конце августа Локоть назвал главные недочёты, которые допустили дорожники, — они связаны с обустройством пандусов и «культурой производства».

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