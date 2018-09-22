Граффитисты раскрасили троллейбус, бетономешалку и двухэтажную «копейку»

На фестивале разукрасят несколько простых машин, а также бетономешалку и троллейбус
На фестивале разукрасят несколько простых машин, а также бетономешалку и троллейбус


В Новосибирске начался первый в России граффити фестиваль, на котором разукрасят настоящие машины, а также троллейбус, который скоро выйдет в рейс.


Блогеры «Гараж 54» привезли на разукраску двухэтажную «копейку» 
Блогеры «Гараж 54» привезли на разукраску двухэтажную «копейку» 


Фестиваль «Окрашено на тачках» начался днём на площади у кинотеатра Маяковского — на него собрались несколько уличных художников Новосибирска. За день они разукрасят семь настоящих авто, а также бетономешалку, троллейбус и двухэтажную «копейку» от блогеров «Гараж 54» — они поставили два ВАЗа-2101 друг на друга. 


Художники превратят обычную бетономешалку в мобильный арт-объект 
Художники превратят обычную бетономешалку в мобильный арт-объект 


«У всех машин есть владельцы, у бетономешалки есть владелец, а троллейбус предоставил Горэлектротранспорт», — пояснила корреспонденту НГС представитель организаторов фестиваля Рита Балакина. 


Фестиваль проходит сегодня у кинотеатра Маяковского 
Фестиваль проходит сегодня у кинотеатра Маяковского 


По её словам, троллейбус будет ходить по маршруту № 13 — от речного вокзала по Красному проспекту до Учительской. Его разукрашивают те же художники, которые ранее оформили трамвай № 13. Троллейбус разукрасят в таком же стиле «сибирского фолка» — с множеством элементов в виде гор и шишек. Его должны закончить к вечеру. 


Разукрашенный троллейбус будет ходить по маршруту № 13 , большая часть которого пролегает через центр
Разукрашенный троллейбус будет ходить по маршруту № 13, большая часть которого пролегает через центр


Граффити-фестиваль планируют завершить вечером около 19:00. Новосибирцы увидят его результаты на городских дорогах.


Граффитисты раскрасили троллейбус, бетономешалку и двухэтажную «копейку»


Граффитисты раскрасили троллейбус, бетономешалку и двухэтажную «копейку»


Граффитисты раскрасили троллейбус, бетономешалку и двухэтажную «копейку»


Граффитисты раскрасили троллейбус, бетономешалку и двухэтажную «копейку»


Граффитисты раскрасили троллейбус, бетономешалку и двухэтажную «копейку»


В Новосибирске любят граффити. Недавно художники нарисовали соболей во дворе дома на Коммунистической, после этого огромный кит с оперным театром и Бугринским мостом на спине появился на стене у цирка. А весной в честь своего 20-летия НГС разукрасил городской трамвай № 13 — на нём появилось граффити, которое в начале года закрасили за Центральной гостиницей

Прочтений: 785

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено