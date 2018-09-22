Граффитисты раскрасили троллейбус, бетономешалку и двухэтажную «копейку»

На фестивале разукрасят несколько простых машин, а также бетономешалку и троллейбус





В Новосибирске начался первый в России граффити фестиваль, на котором разукрасят настоящие машины, а также троллейбус, который скоро выйдет в рейс.





Блогеры «Гараж 54» привезли на разукраску двухэтажную «копейку»





Фестиваль «Окрашено на тачках» начался днём на площади у кинотеатра Маяковского — на него собрались несколько уличных художников Новосибирска. За день они разукрасят семь настоящих авто, а также бетономешалку, троллейбус и двухэтажную «копейку» от блогеров «Гараж 54» — они поставили два ВАЗа-2101 друг на друга.





Художники превратят обычную бетономешалку в мобильный арт-объект





«У всех машин есть владельцы, у бетономешалки есть владелец, а троллейбус предоставил Горэлектротранспорт», — пояснила корреспонденту НГС представитель организаторов фестиваля Рита Балакина.





Фестиваль проходит сегодня у кинотеатра Маяковского





По её словам, троллейбус будет ходить по маршруту № 13 — от речного вокзала по Красному проспекту до Учительской. Его разукрашивают те же художники, которые ранее оформили трамвай № 13 . Троллейбус разукрасят в таком же стиле «сибирского фолка» — с множеством элементов в виде гор и шишек. Его должны закончить к вечеру.





Разукрашенный троллейбус будет ходить по маршруту № 13 , большая часть которого пролегает через центр





Граффити-фестиваль планируют завершить вечером около 19:00. Новосибирцы увидят его результаты на городских дорогах.























