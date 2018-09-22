Граффитисты раскрасили троллейбус, бетономешалку и двухэтажную «копейку»
В Новосибирске начался первый в России граффити фестиваль, на котором разукрасят настоящие машины, а также троллейбус, который скоро выйдет в рейс.
Фестиваль «Окрашено на тачках» начался днём на площади у кинотеатра Маяковского — на него собрались несколько уличных художников Новосибирска. За день они разукрасят семь настоящих авто, а также бетономешалку, троллейбус и двухэтажную «копейку» от блогеров «Гараж 54» — они поставили два ВАЗа-2101 друг на друга.
«У всех машин есть владельцы, у бетономешалки есть владелец, а троллейбус предоставил Горэлектротранспорт», — пояснила корреспонденту НГС представитель организаторов фестиваля Рита Балакина.
По её словам, троллейбус будет ходить по маршруту
Граффити-фестиваль планируют завершить вечером около 19:00. Новосибирцы увидят его результаты на городских дорогах.
В Новосибирске любят граффити. Недавно художники нарисовали соболей во дворе дома на Коммунистической, после этого огромный кит с оперным театром и Бугринским мостом на спине появился на стене у цирка. А весной в честь своего 20-летия НГС разукрасил городской трамвай
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Кирилл Шматков
Фото Ольги Бурлаковой