На площадь Ленина вынесли пятитысячные банкноты с человеческий рост

В историческом здании Госбанка на площади Ленина в Новосибирске прошёл день открытых дверей — у входа в банк поставили огромные купюры номиналом в пять тысяч и двести рублей. 


На площадь Ленина вынесли пятитысячные банкноты с человеческий рост


Как пояснили в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России, акцию организовали, чтобы повысить финансовую грамотность новосибирцев. Для них на весь день организовали фотозоны с огромными купюрами, выставили перед входом инкассаторскую машину, а тех, кто записался заранее, пустили внутрь, где провели экскурсию с конкурсами и мастер-классами.


На площадь Ленина вынесли пятитысячные банкноты с человеческий рост


На экскурсию попали около 300 новосибирцев. Им рассказывали про подлинность купюр, про финансовые пирамиды и про мошенников.


На площадь Ленина вынесли пятитысячные банкноты с человеческий рост


«В этом году мы уделили много внимания способам распознать финансовых мошенников. По данным исследования Фонда общественного мнения, только 3% людей знают признаки финансовых пирамид. Сегодня наши консультанты объясняют всем желающим эти признаки, а также рассказывают в целом, какие виды финансового мошенничества встречаются», — привели в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России слова начальника Николая Морева.


На площадь Ленина вынесли пятитысячные банкноты с человеческий рост


Кроме того, в стенах банка организовали выставку техники, которую раньше использовали для обработки наличных и для подтверждения подлинности купюр. Также гостям показали старые российские и советские деньги: под стеклом можно было увидеть купюры номиналом пять рублей и сто тысяч рублей.


На площадь Ленина вынесли пятитысячные банкноты с человеческий рост


На площадь Ленина вынесли пятитысячные банкноты с человеческий рост


На площадь Ленина вынесли пятитысячные банкноты с человеческий рост


День открытых дверей ЦБ проводит третий год подряд. Мероприятие примечательно тем, что попасть за стены банка может далеко не каждый, не говоря уже о том, чтобы побывать в его историческом здании.


Финансовая грамотность пригодится многим новосибирцам — после недавнего вброса фальшивых пятитысячных купюр НГС рассказывал, как отличить настоящую банкноту от подделки

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