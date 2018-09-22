Фура насмерть сбила женщину на переходе у Ленинского загса
Днём 22 сентября в Ленинском районе Новосибирска сбили женщину — она погибла.
ДТП произошло на переходе на улице Троллейной около районного загса.
Сибирячка переходила дорогу по переходу, но на красный сигнал светофора. Грузовик MAN, за рулём которого был 44-летний мужчина, в этот момент ехал по улице Троллейной в сторону улицы Широкой, не успел затормозить и сбил её. От полученных травм женщина, на вид которой было около 60 лет, скончалась на месте ДТП, сообщил корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.
Он добавил, что сотрудники полиции проводят проверку.
Новосибирцы нередко попадают под колёса, перебегая дорогу на красный свет светофора или в неположенном месте. Одно из последних подобных происшествий было в начале этой неделе — погибшая оказалась в «слепой зоне» грузовика.
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Кирилл Шматков
Фото предоставлены Владиславом Савченковым