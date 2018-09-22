Тысяча новосибирцев простояла в очереди в надежде получить бесплатную икру и селёдку
На улице Нарымской в Новосибирске открылся новый магазин сети «Рыбный день» — в честь открытия здесь организовали акцию с бесплатной рыбой и морепродуктами.
Магазин открылся сегодня, 22 сентября, в 12:00 — в первый час магазин обслужил около тысячи покупателей, каждый из которых получил право участия в беспроигрышной лотерее, рассказали корреспонденту НГС представители сети.
«При покупке рыбы независимо от суммы чека каждому даётся лотерейный билет, и они абсолютно все беспроигрышные. Все выигрывают пресервы, икру, селёдку», — пояснил представитель «Рыбного дня» Митя Морозов. Получить бесплатную икру и рыбу также можно, сыграв в викторине.
Сейчас в магазине длинная очередь — среди пришедших, в основном, пенсионеры и семьи с детьми. По словам организаторов, розыгрыш продлится до конца дня.
Открытие нового магазина предвещало появление на его стене граффити с огромным китом, на спине у которого — Новосибирск.
По данным справочника 2ГИС, в городе работает более 300 магазинов, которые специализируются на продаже рыбы и морепродуктов. Среди них — сеть «Камшат», «Искитимрыба», «Тихий омут» и другие.
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Кирилл Шматков, Елена Громкова
Фото Елены Громковой