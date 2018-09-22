Под Новосибирском лоб в лоб столкнулись две «Тойоты»

ДТП произошло рано утром у села Ярково

Сегодня утром на Ордынском шоссе под Новосибирском столкнулись две машины — Toyota Mark II и Toyota Corona.





Как пояснили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, ДТП произошло около 8:20 неподалёку от села Ярково. Подробности и обстоятельства аварии в полиции ещё уточняют, но известно, что есть погибший.





«По предварительным данным, водитель Toyota Mark II двигался со стороны Верх-Тулы и выехал на полосу встречного движения. В результате два человека получили травмы. Несмотря на все усилия врачей, которые на место происшествия прибыли, один из пострадавших впоследствии скончался», — рассказали в ведомстве.







На месте ДТП работают сотрудники полиции. Очевидцы сняли последствия серьёзной аварии на видео.











Недавно в Новосибирске произошла ещё одна лобовая авария, в которой погибла молодая пара — в ГИБДД подозревают, что водитель сидел за рулём во «ВКонтакте».