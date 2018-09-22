За оперным театром заработал огромный бар с амфитеатром, полевой кухней и безумными граффити

Полевая кухня настоящая, но неработающая. В «Потоке» она исполняет роль арт-объекта





Лекторий-бар «Поток» в офисном комплексе «Сити Центр» вчера, 21 сентября, принял первых посетителей. Заведение работает пока в тестовом режиме.







«Поток» представляет собой своеобразный симбиоз общественного пространства, большого зала для проведения мероприятий образовательного характера и бара. Заведение занимает половину первого этажа бизнес-центра. Стены и колонны практически полностью покрыты граффити разного стиля и степени художественности.







Почти половину зала занимает амфитеатр для проведения лекций и презентаций





Примерно половина вытянутого зала площадью порядка 700 квадратных метров занимает «амфитеатр» — расположенные ярусами места для слушателей на 300 с лишним человек. По замыслу организаторов, здесь можно будет проводить конференции, презентации, мастер-классы и прочие мероприятия. Вчера, например, здесь прошли первые выступления специалистов для сотрудников компаний — арендаторов «Сити Центра».







Свободная зона «Потока», которую художники расписали в уличном стиле





Справа от амфитеатра расположена свободная зона, где посетители будут просто общаться, проводить время. Здесь рисунки на стенах выполнены в наиболее агрессивной манере, которая ближе всего к реальным граффити на городских улицах. Кроме пространства внизу, в этой части сооружён балкон, на который ведёт оранжевая железная лестница.







В барной зоне большая стойка и немного посадочных мест. Предполагается, что посетители смогут использовать всё пространство «Потока»





С другой стороны амфитеатра расположился бар с большой барной стойкой, выстроенной буквой «П» и десятком столов. Граффити здесь выглядят уже спокойней, самый крупный настенный рисунок в барной зоне изображает трамвай № 13 .







В качестве арт-объекта здесь установлена армейская полевая кухня, которая, правда, не работает, поскольку, по словам дизайнера и одного из идеологов проекта Евгения Папшева, «изнутри уже вся проржавела».







Небольшие антресоли, расположившись на которых можно смотреть на происходящее свысока





Попасть в «Поток» можно через отдельный вход с торца здания. Несмотря на то что в лекторий-баре проходило мероприятие для сотрудников компаний-арендаторов, корреспондент НГС смог беспрепятственно проникнуть внутрь. Организаторы допускают, что творческие люди сюда будут приходить просто поработать или повести время.





Места в амфитеатре снабжены многочисленными электрическими розетками и USB-разъёмами





«Поток» — проект владельцев «Сити Центра», которые решили использовать таким образом большое пустовавшее помещение. Вторую половину первого этажа ещё в прошлом году занял супермаркет «Лента», так что найти одного крупного арендатора на всё это помещение было уже непросто.





Художникам-граффитистам в «Потоке» была предоставлена полная свобода. Если какие-то рисунки не понравятся, поверх их можно будет потом нанести новые





По словам Папшева, «Поток» должен стать своего рода связующим звеном между городским пространством и самим бизнес-центром, оживив зону вокруг здания в целом. При этом создатели лекторий-бара не отрицают, что намерены также зарабатывать какие-то деньги, сдавая это помещение в аренду для проведения корпоративных мероприятий, конференций и так далее.





По замыслу авторов проекта, «Поток» должен связать бизнес-центр и городскую среду вокруг





По словам Папшева, целый ряд организаций уже выкупили «Поток» для своих нужд на несколько дней. Так, например, уже завтра лекторий-бар будет закрыт для одного из таких мероприятий.





Граффити в Новосибирске встречаются всё чаще. Услугами художников, рисующих на стенах, пользуются даже торговые сети, чтобы привлечь внимание к своим магазинам. Так на этой неделе на Нарымской, 19 появился рисунок огромного кита — его сделали к открытию магазина «Рыбный день».

