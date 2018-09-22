За оперным театром заработал огромный бар с амфитеатром, полевой кухней и безумными граффити

Полевая кухня настоящая, но неработающая. В «Потоке» она исполняет роль арт-объекта
Полевая кухня настоящая, но неработающая. В «Потоке» она исполняет роль арт-объекта


Лекторий-бар «Поток» в офисном комплексе «Сити Центр» вчера, 21 сентября, принял первых посетителей. Заведение работает пока в тестовом режиме.


«Поток» представляет собой своеобразный симбиоз общественного пространства, большого зала для проведения мероприятий образовательного характера и бара. Заведение занимает половину первого этажа бизнес-центра. Стены и колонны практически полностью покрыты граффити разного стиля и степени художественности.


Почти половину зала занимает амфитеатр для проведения лекций и презентаций
Почти половину зала занимает амфитеатр для проведения лекций и презентаций


Примерно половина вытянутого зала площадью порядка 700 квадратных метров занимает «амфитеатр» — расположенные ярусами места для слушателей на 300 с лишним человек. По замыслу организаторов, здесь можно будет проводить конференции, презентации, мастер-классы и прочие мероприятия. Вчера, например, здесь прошли первые выступления специалистов для сотрудников компаний — арендаторов «Сити Центра». 


Свободная зона «Потока», которую художники расписали в уличном стиле
Свободная зона «Потока», которую художники расписали в уличном стиле


Справа от амфитеатра расположена свободная зона, где посетители будут просто общаться, проводить время. Здесь рисунки на стенах выполнены в наиболее агрессивной манере, которая ближе всего к реальным граффити на городских улицах. Кроме пространства внизу, в этой части сооружён балкон, на который ведёт оранжевая железная лестница.


В барной зоне большая стойка и немного посадочных мест. Предполагается, что посетители смогут использовать всё пространство «Потока»
В барной зоне большая стойка и немного посадочных мест. Предполагается, что посетители смогут использовать всё пространство «Потока»


С другой стороны амфитеатра расположился бар с большой барной стойкой, выстроенной буквой «П» и десятком столов. Граффити здесь выглядят уже спокойней, самый крупный настенный рисунок в барной зоне изображает трамвай № 13.


В качестве арт-объекта здесь установлена армейская полевая кухня, которая, правда, не работает, поскольку, по словам дизайнера и одного из идеологов проекта Евгения Папшева, «изнутри уже вся проржавела».


Небольшие антресоли, расположившись на которых можно смотреть на происходящее свысока
Небольшие антресоли, расположившись на которых можно смотреть на происходящее свысока


Попасть в «Поток» можно через отдельный вход с торца здания. Несмотря на то что в лекторий-баре проходило мероприятие для сотрудников компаний-арендаторов, корреспондент НГС смог беспрепятственно проникнуть внутрь. Организаторы допускают, что творческие люди сюда будут приходить просто поработать или повести время.


Места в амфитеатре снабжены многочисленными электрическими розетками и USB-разъёмами
Места в амфитеатре снабжены многочисленными электрическими розетками и USB-разъёмами


«Поток» — проект владельцев «Сити Центра», которые решили использовать таким образом большое пустовавшее помещение. Вторую половину первого этажа ещё в прошлом году занял супермаркет «Лента», так что найти одного крупного арендатора на всё это помещение было уже непросто.


Художникам-граффитистам в «Потоке» была предоставлена полная свобода. Если какие-то рисунки не понравятся, поверх их можно будет потом нанести новые
Художникам-граффитистам в «Потоке» была предоставлена полная свобода. Если какие-то рисунки не понравятся, поверх их можно будет потом нанести новые


По словам Папшева, «Поток» должен стать своего рода связующим звеном между городским пространством и самим бизнес-центром, оживив зону вокруг здания в целом. При этом создатели лекторий-бара не отрицают, что намерены также зарабатывать какие-то деньги, сдавая это помещение в аренду для проведения корпоративных мероприятий, конференций и так далее. 


По замыслу авторов проекта, «Поток» должен связать бизнес-центр и городскую среду вокруг
По замыслу авторов проекта, «Поток» должен связать бизнес-центр и городскую среду вокруг


По словам Папшева, целый ряд организаций уже выкупили «Поток» для своих нужд на несколько дней. Так, например, уже завтра лекторий-бар будет закрыт для одного из таких мероприятий.


Граффити в Новосибирске встречаются всё чаще. Услугами художников, рисующих на стенах, пользуются даже торговые сети, чтобы привлечь внимание к своим магазинам. Так на этой неделе на Нарымской, 19 появился рисунок огромного кита — его сделали к открытию магазина «Рыбный день». 

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