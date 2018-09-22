В Толмачёво на 7 часов задержали рейс в Тюмень
Рейс YC 262 авиакомпании "Ямал" из Новосибирска в Тюмень должен был вылететь 21 сентября в 20:35 по новосибирскому времени, но, по последней информации, вылет перенесли на 3:30 22 сентября. Об этом сообщили пассажиры рейса.
«Посадили в самолет, поехали на взлет, вернули обратно, сказали, что борт неисправен, и все ждут новый борт», — рассказал пассажир рейса Денис.
По данным онлайн-табло Толмачёво, рейс YC 262 Новосибирск – Тюмень авиакомпании "Ямал" действительно должен был вылететь из Новосибирска в 20:35.
В информационной службе авиакомпании подтвердили информацию о том, что причина задержки в технической неисправности основного судна:
«В целях безопасности ожидается резервный борт», — объяснили в службе.
Неделю назад задержали рейс из Сочи в Новосибирск — пассажиры провели в городе-курорте на 7 часов больше.
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Маша Вьюн
Фото архив НГС