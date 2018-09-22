Новосибирск занял средние позиции в рейтинге самых безопасных городов мира

Специалисты оценили коэффициент преступности в Новосибирске как умеренный
Специалисты оценили коэффициент преступности в Новосибирске как умеренный

Сервис Numbeo опубликовал рейтинг уровня преступности в разных городах мира, Новосибирск занял в нем 135-е место. Индекс преступности составляет 47,15%, а безопасности — 52,85%.


Как указано в аннотации к рейтингу, индекс преступности — это оценка общего уровня преступности в определенном городе. По словам авторов рейтинга, уровень преступности от 40 до 60% является умеренным; чем выше процент, тем выше преступность. Значения индекса безопасности расцениваются иначе: чем выше индекс, тем безопаснее город. 


В анализ включены 327 населенных пунктов со всего мира. Самым безопасным признали Абу-Даби (ОАЭ): уровень преступности здесь составил 13,63%, а безопасности — 86,37%. Самым криминальным стал город Сан-Педро-Сула (Гондурас): здесь уровень преступности достиг 85,18%, в то время как индекс безопасности всего 14,82%.


Похожий рейтинг составили в середине месяца среди российских городов — в нем Новосибирск тоже уступил место другим сибирским городам.

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