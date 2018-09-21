Да ладно! Рядом с будущим ЛДС на левом берегу Оби передумали вырубать лес

Часть леса вдоль побережья Оби в районе горнолыжного спуска на Горской решено не вырубать

В Новосибирске отказались от идеи вырубать лес в прибрежной зоне левобережья Оби на территории рядом с будущим ледовым дворцом спорта и станцией метро «Спортивная». Такое решение приняли на общественных слушаниях, которые провели городские власти, — на них утвердили статус прибрежной территории реки Обь в районе горнолыжного спуска на Горской.





На этой территории порядка 80 га будет отдано под застройку, а вдоль берега решено оставить лесную зону из-за отсутствия финансирования на освоение этой территории, пояснили корреспонденту НГС в департаменте строительства и архитектуры мэрии Новосибирска.







«Поскольку не планируется больших капиталовложений в набережную <…>, то принято решение, что по всей береговой линии, для того чтобы укрепить берег и не развивать капитальное строительство, <…> необходимо оставить зелёные насаждения, чтобы сдерживать корневой системой береговую линию», — пояснил начальник департамента строительства и архитектуры Алексей Кондратьев.







По словам Кондратьева, главной задачей мэрии на публичных слушаний было зафиксировать транспортную инфраструктуру, которая будет обеспечивать эксплуатацию будущего ледового дворца спорта.







Оставить лес планируется только на зелёном участке к юго-востоку от Коммунального моста, а почти 80 га уйдёт под застройку





Общественники, которые борются за сохранение в этой зоне лесного массива, остались недовольны слушаниями. Участница обсуждения Наталья Прийдак рассказала, что в этом месте собираются вырубить лес и застроить порядка 80 га, в том числе участок 11,4 га в составе первой очереди. Однако, как заметила Прийдак, у защитников лесных насаждения есть опасение, что постепенно тут застроят и остальную территорию. По словам общественницы, ещё в 2010 году предыдущая городская администрация убрала с лесной карты Новосибирска более 1000 га искусственного леса вдоль всего побережья Оби в этом месте. По бумагам, подчеркнула Прийдак, здесь ничего не растёт.





«При строительстве я встречался с одним большим [областным] начальником, и он мне говорил, что [в этом месте] будет осуществляться подъём грунта, так как там затопляемая зона. И в связи с этим, он говорил, существующий вокруг лесной массив, как они его называют, он пострадает и в принципе там ничего не останется», — сообщил ещё один участник публичных слушаний, руководитель уличного комитета микрорайона «Бугры» Антон Нелидов.







Общественники уверены, что со временем в этом месте пострадать может весь лесной массив: именно эти сосны находятся на участке в 11,4 га, который вырубят в первую очередь





Разместить спортивные и выставочные объекты в этой части берега Оби планировалось ещё в советские времена. Тогда здесь думали создать сибирские «Лужники» и ВДНХ. Но за последние 60–70 лет этот участок берега реки зарос соснами, берёзами, лиственницей, кленами, тополями и яблонями.





Теперь же тут решено построить новый ледовый дворец спорта — в нём в 2023 году должен пройти Молодёжный чемпионат мира по хоккею. Областные власти уже заручились поддержкой федерального министерства спорта. Новую ледовую арену, по предварительным срокам, должны построить к концу июня 2022 года, чуть раньше должны открыть новую станцию метро «Спортивная» — к 15 апреля 2022 года. Её построят в таком же стиле, что и дворец спорта.





Городская власть не всегда прислушивается к мнению горожан. Например, на слушаниях, где рассматривался вопрос строительства на аллее улицы Восход часовни, несмотря на критику общественности, новосибирская епархия РПЦ добилась утверждения своего проекта.