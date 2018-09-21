Массовая авария на Омском тракте: в выехавшей на встречку «Камри» погиб водитель

В аварии сошлись четыре машины

Вечером 21 сентября на Омском тракте под Новосибирском произошла авария с участием четырёх машин: погиб водитель «Тойоты Камри».







Это случилось недалеко от города Обь — в районе Павино, сообщил корреспонденту НГС очевидец аварии в переписке в соцсети «ВКонтакте».





«Предварительно, на 1439-м километре автодороги Р-254 произошло столкновение четырёх автомобилей. По предварительной информации, которую установили сотрудники Госавтоинспекции, водитель "Тойоты Камри" выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовым автомобилем "Скания" и двумя легковыми — "КИА Рио" и "Ниссан Цефиро". В результате аварии водитель "Камри" погиб», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.





На месте работают полицейские и скорая помощь.





«Организовано реверсивное движение транспорта. Полиция обращается к водителям с просьбой быть особенно внимательными на этом участке, соблюдать дистанцию, боковой интервал и строго следовать [указаниям] регулировщиков», — добавили в областной полиции.





ДТП обернулось гибелью водителя «Тойоты»





«Черная ["Камри"] некоторое время ехала вполне нормально, как вдруг выехала на встречку. Ехала несколько секунд, большегруз тормозил и сигналил. Впоследствии, после сильнейшего удара, большегруз повернул налево, зацепив несколько машин, и перекрыл две полосы движения. Парень в чёрной "Камри" был без сознания и замурован в машине. <…> Также сильный удар пришелся на другую, серебристую, машину. Хорошо, что у него сработали подушки безопасности. Был весь в крови, машина в кашу, но живой», — рассказал очевидец аварии в переписке.





Авария произошла в районе Павино





ДТП началось с выезда на встречку





Развернувшася фура перегородила проезжую часть





Пробка собралась в обе стороны





Накануне вечером ещё одна смертельная авария случилась на улице Георгия Колонды в Заельцовском районе Новосибирска: в столкновении трёх машин погибли два человека.

