Массовая авария на Омском тракте: в выехавшей на встречку «Камри» погиб водитель
Вечером 21 сентября на Омском тракте под Новосибирском произошла авария с участием четырёх машин: погиб водитель «Тойоты Камри».
Это случилось недалеко от города Обь — в районе Павино, сообщил корреспонденту НГС очевидец аварии в переписке в соцсети «ВКонтакте».
«Предварительно, на 1439-м километре автодороги Р-254 произошло столкновение четырёх автомобилей. По предварительной информации, которую установили сотрудники Госавтоинспекции, водитель "Тойоты Камри" выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовым автомобилем "Скания" и двумя легковыми — "КИА Рио" и "Ниссан Цефиро". В результате аварии водитель "Камри" погиб», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
На месте работают полицейские и скорая помощь.
«Организовано реверсивное движение транспорта. Полиция обращается к водителям с просьбой быть особенно внимательными на этом участке, соблюдать дистанцию, боковой интервал и строго следовать [указаниям] регулировщиков», — добавили в областной полиции.
«Черная ["Камри"] некоторое время ехала вполне нормально, как вдруг выехала на встречку. Ехала несколько секунд, большегруз тормозил и сигналил. Впоследствии, после сильнейшего удара, большегруз повернул налево, зацепив несколько машин, и перекрыл две полосы движения. Парень в чёрной "Камри" был без сознания и замурован в машине. <…> Также сильный удар пришелся на другую, серебристую, машину. Хорошо, что у него сработали подушки безопасности. Был весь в крови, машина в кашу, но живой», — рассказал очевидец аварии в переписке.
Накануне вечером ещё одна смертельная авария случилась на улице Георгия Колонды в Заельцовском районе Новосибирска: в столкновении трёх машин погибли два человека.
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Елизавета Милованова, Ольга Хмелевская
Фото предоставлены очевидцами, скриншот yandex.ru/maps